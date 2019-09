Tottenham Hotspur is matig begonnen aan het nieuwe Champions League-seizoen. De verliezend finalist van de afgelopen editie kwam woensdag in Griekenland niet verder dan 2-2 bij Olympiakos.

In de openingsfase was Olympiakos de betere ploeg in Piraeus en dat overwicht leidde bijna tot de openingstreffer van Miguel Guerrero, die de paal raakte. Halverwege de eerste helft kreeg Tottenham echter een penalty na een overtreding van Yassine Meriah op Harry Kane, die het buitenkansje zelf benutte.

Vier minuten later verdubbelde Lucas Moura de marge voor de 'Spurs' door de bal van net buiten het zestienmetergebied prachtig in de linkerhoek te schieten. Olympiakos raakte niet van slag en knokte zich vlak voor rust terug in de wedstrijd via een schuiver van Daniel Podence in de verre hoek.

Vroeg in de tweede helft kwamen de Grieken op gelijke hoogte. Na een overtreding van Jan Vertonghen op Mathieu Valbuena ging de bal op de stip en de Fransman schoot de strafschop overtuigend binnen. Daarna werd er niet meer gescoord in het Georgios Karaiskákis Stadion.

Tottenham en Olympiakos zijn in groep B ingedeeld bij Bayern München en Rode Ster Belgrado. Die twee ploegen zijn woensdag om 21.00 uur begonnen in de Allianz Arena.

Ryan Babel baalt na een gemiste kans voor Galatasaray. (Foto: Pro Shots)

Babel verzuimt te scoren voor Galatasaray

In groep A speelden Club Brugge en Galatasaray met 0-0 gelijk in België. Ryan Babel kreeg namens de Turken een van de beste kansen van de wedstrijd, maar hij stuitte op doelman Simon Mignolet.

Babel deed net als Ruud Vormer bij Club Brugge de hele wedstrijd mee. Bij Galatasaray viel Ryan Donk in blessuretijd nog in.

Real Madrid en Paris Saint-Germain zijn de andere twee ploegen in deze poule. Zij zijn woensdag om 21.00 uur begonnen in Parijs.

