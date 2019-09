Paris Saint-Germain heeft woensdag de topper in de Champions League tegen Real Madrid mede dankzij twee doelpunten van Ángel Di María met 3-0 gewonnen. In Griekenland kwam Tottenham Hotspur eerder op de avond niet verder dan 2-2 bij Olympiakos.

In Parijs kwam Paris Saint-Germain na een klein kwartier op voorsprong tegen Real. Na een fraai één-tweetje van Juan Bernat en Mauro Icardi verraste Di María doelman Thibaut Courtois met een puntertje in de korte hoek.

Na ruim een half uur vond Di María opnieuw het doel tegen zijn oude club. Ditmaal schoot de Argentijnse aanvaller de bal prachtig in de rechterbovenhoek. Kort daarna leek Gareth Bale de Madrilenen terug in de wedstrijd te brengen. De Welshman verschalkte doelman Keylor Navas met een schitterende lob, maar na tussenkomst van de VAR werd het doelpunt afgekeurd wegens hands.

Na rust kregen beide ploegen kansen en dacht Karim Benzema een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer te maken, maar ditmaal werd de goal van Real afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel van Lucás Vázquez. In blessuretijd kwam Thomas Meunier uit een counter nog wel tot scoren voor de Parijzenaars.

Babel verzuimt te scoren voor Galatasaray

In de andere wedstrijd in groep A speelden Club Brugge en Galatasaray eerder op woensdagavond met 0-0 gelijk in België. Ryan Babel kreeg namens de Turken een van de beste kansen van de wedstrijd, maar hij stuitte op doelman Simon Mignolet.

Babel deed net als Ruud Vormer bij Club Brugge de hele wedstrijd mee. Bij Galatasaray viel Ryan Donk in blessuretijd nog in.

Tottenham geeft 0-2-voorsprong weg bij Olympiakos

In groep B was Olympiakos in de openingsfase tegen Tottenham de betere ploeg en dat overwicht leidde bijna tot de openingstreffer van Miguel Guerrero, die de paal raakte. Halverwege de eerste helft kregen de Engelsen echter een penalty na een overtreding van Yassine Meriah op Harry Kane, die het buitenkansje zelf benutte.

Vier minuten later verdubbelde Lucas Moura de marge voor de 'Spurs' door de bal van net buiten het zestienmetergebied prachtig in de linkerhoek te schieten. Olympiakos raakte niet van slag en knokte zich vlak voor rust terug in de wedstrijd via een schuiver van Daniel Podence in de verre hoek.

Vroeg in de tweede helft kwamen de Grieken op gelijke hoogte. Na een overtreding van Jan Vertonghen op Mathieu Valbuena ging de bal op de stip en de Fransman schoot de strafschop overtuigend binnen. Daarna werd er niet meer gescoord in het Georgios Karaiskákis Stadion.

Ruime thuiszege Bayern op Rode Ster

In de andere wedstrijd in deze poule was Bayern München voor eigen publiek met 3-0 te sterk voor Rode Ster Belgrado. Kingsley Coman, Robert Lewandowski en Thomas Müller waren trefzeker voor de Duitsers.

Coman kopte tien minuten voor rust raak uit een afgemeten voorzet van Ivan Perisic. De andere twee doelpunten vielen pas in de slotfase. Tien minuten voor tijd profiteerde Lewandowski van geklungel in de verdediging van de Serviërs en in blessuretijd rondde Müller af na een vrije trap van Thiago Alcântara.

Rajiv van La Parra was de enige Nederlander op het veld in de Allianz Arena. De aanvaller maakte de negentig minuten vol bij Rode Ster.

