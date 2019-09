Jürgen Klopp denkt dat Napoli het in zich heeft om dit jaar de Champions League te winnen. De trainer van titelhouder Liverpool zag zijn ploeg dinsdag met 2-0 verliezen van de Italianen.

"Napoli kan deze competitie winnen", zei Klopp op de persconferentie na de wedstrijd in Stadio San Paolo. "Als je een goed plan en een goed team hebt, dan hoef je niet de beste spelers in de wereld te hebben om de Champions League te winnen. Je moet op het juiste moment toeslaan."

Dat deed Napoli dinsdagavond in de 82e minuut toen Dries Mertens een door Klopp betwiste strafschop benutte. In blessuretijd maakte Fernando Llorente er nog 2-0 van, na een fout van Virgil van Dijk.

Liverpool is pas de tweede Champions League-winnaar die met een nederlaag aan het nieuwe seizoen begint. Dat overkwam eerder alleen AC Milan, dat het seizoen 1994/1995 opende met een 2-0-verlies tegen Ajax.

Klopp vond dat zijn ploeg meer had verdiend dan de nederlaag. "We speelden goed, maar maakten onze kansen niet af. Er had meer ingezeten."

Op weg naar de eindzege in de Champions League verloor Liverpool vorig seizoen ook in Napels (1-0). "Vandaag speelden we veel beter dan toen", oordeelde de Duitse trainer. "Het was een open wedstrijd waarin we de controle hadden, tot we die penalty tegen kregen."

Ancelotti: CL-winst is heel ver weg

Napoli-trainer Carlo Ancelotti noemde de lovende woorden van Klopp een mooi compliment. "Ik bedank Jürgen, omdat hij zegt dat Napoli de Champions League kan winnen. Maar we hebben nog een hele lange weg te gaan."

Napoli kwam in de geschiedenis van de Champions League nooit verder dan de achtste finales. "We moeten ons eerst maar richten op het behalen van de knock-outfase", zei de ervaren Italiaanse coach. "Vandaag hebben we een goede stap gezet door een van de beste clubs ter wereld te verslaan."

Na afloop van het duel zochten Ancelotti en Klopp elkaar op langs de zijlijn. "Ik heb Jürgen gezegd dat hij zich geen zorgen hoefde te maken. Vorig jaar verloor hij ook van ons en won hij de Champions League", vertelde Ancelotti.

Liverpool speelt begin oktober thuis tegen Red Bull Salzburg zijn tweede groepsduel. Napoli gaat dan op bezoek bij KRC Genk.

Stand in groep E Champions League 1. Red Bull Salzburg 1-3 (+4)

2. Napoli 1-3 (+2)

3. Liverpool 1-0 (-2)

4. KRC Genk 1-0 (-4)

Omhelzing tussen Klopp en Ancelotti na de wedstrijd. (Foto: Pro Shots)

