Erling Braut Haland hoopt dat hij dit Champions League-seizoen ver kan komen met Red Bull Salzburg. De Oostenrijkers begonnen dinsdag mede dankzij een historische hattrick van de negentienjarige aanvaller met een 6-2-zege op KRC Genk aan het miljoenenbal.

"Alles is mogelijk", jubelde Haland. "We hebben allemaal gezien wat Ajax vorig seizoen gepresteerd heeft en het zou mooi zijn als wij het nieuwe Ajax kunnen worden. Er zijn wel heel veel goede teams, dus het wordt lastig."

Haland opende de score tegen Genk in de Red Bull Arena al in de tweede minuut, zorgde ruim een half uur later voor de 2-0 en tilde de score vlak voor rust naar 4-1 voor de Oostenrijkse kampioen.

Hij zorgde met zijn drie doelpunten voor een sensatie, want hij is met zijn 19 jaar en 58 dagen de jongste speler ooit met een hattrick in de eerste helft van een Champions League-duel.

Bovendien geldt de jonge Noor als de op één na jongste maker van een hattrick in het belangrijkste Europese clubtoernooi. Alleen Wayne Rooney (18 jaar en 340 dagen) was jonger toen hij voor het eerst drie keer scoorde. In de Oostenrijkse competitie is Haland met elf treffers uit zeven duels ook uitstekend op dreef.

Coach Marsch: 'Echt leuk om met dit team te werken'

Salzburg-coach Jesse Marsch denkt net als Haland dat Salzburg de verrassing van het Champions League-seizoen kan worden. "We begonnen met veel zelfvertrouwen en wisten dat we hiertoe in staat waren", zei hij over ploeg waartoe ook oud-Ajacieden Maximilian Wöber en Rasmus Kristensen behoren.

"Het is echt leuk om met dit team te werken. We hebben veel spelers die blijven jagen en dat is aanstekelijk, want andere spelers pakken het ook op. Dat zie je in wedstrijden als deze."

Napoli-Liverpool, de andere wedstrijd in groep E, eindigde enigszins verrassend in 2-0. In de volgende Champions League-speelronde gaat Salzburg op 2 oktober op bezoek bij titelverdediger Liverpool.

