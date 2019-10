Ajax-trainer Erik ten Hag zag dinsdagavond nog wel wat verbeterpunten bij zijn ploeg, maar de coach was vooral heel blij met de overtuigende 3-0-overwinning op Lille bij de start van het Champions League-seizoen.

"Laten we vooropstellen dat dit een fantastisch resultaat is en dat we geweldige goals hebben gemaakt", zei Ten Hag na het duel in de Johan Cruijff ArenA tegen Veronica.

"In ons aanvalsspel heb ik echt heel goede dingen gezien. Het aantal kansen dat we hebben gecreëerd, is echt kwaliteit. Vooral de tweede goal was echt heel goed."

Die tweede goal viel vlak na rust en werd fraai binnengeschoten door Edson Álvarez. Ajax was in de achttiende minuut op voorsprong via Quincy Promes en Nicolás Tagliafico kopte na ruim een uur spelen de 3-0 achter keeper Mike Maignan.

'We sloegen op een gegeven moment door'

Lille stelde daar niet veel tegenover, maar uit de counter werd de nummer twee van de Franse Ligue 1 van vorig seizoen af en toe wel gevaarlijk

"Op een gegeven sloegen we door en waren we allemaal op zoek naar de eindpass", aldus Ten Hag. "Daardoor werd het een open wedstrijd en dat speelde onze tegenstander met hun snelle aanvallers in de kaart."

"Er zijn dus nog kritiekpunten, daar kunnen we van groeien. Maar dat neemt niet weg dat het een heel goede avond was, ook wat betreft het resultaat."

Uitblinker bij de thuisploeg was wederom Hakim Ziyech, die onder meer de assist gaf bij de 3-0 van Tagliafico. Ten Hag: "Hakim heeft uitdagingen nodig en van dit podium houdt hij. Hij kan zich nog beter opladen voor de allergrootste wedstrijden, daarin zie je het beste van hem."

Op 2 oktober gaat het Champions League-seizoen van Ajax verder met een uitwedstrijd tegen Valencia, maar aanstaande zondag wacht al de volgende topper. De Amsterdamse club speelt dan om 16.45 uur in Eindhoven tegen PSV, dat medekoploper is in de Eredivisie.

