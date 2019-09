Dusan Tadic was dinsdag blij met de 3-0-overwinning van Ajax op Lille bij de start van het Champions League-seizoen, maar de aanvoerder bleef ook kritisch.

"Het is altijd lekker om met 3-0 te winnen, maar ik denk niet dat dit onze beste wedstrijd was. We moeten veel dingen beter doen", zei Tadic na het duel in de Johan Cruijff ArenA tegen Veronica.

Quincy Promes opende in de achttiende minuut de score namens Ajax, waarna Edson Álvarez en Nicolás Tagliafico het duel in de eerste twintig minuten na rust beslisten.

De Amsterdammers rekenden zo relatief eenvoudig af met de nummer twee van Frankrijk van vorig seizoen, al kreeg Lille in de slotfase van de eerste en in de slotfase van de tweede helft uit de tegenstoot nog wel een aantal kansen.

"Ik denk dat we soms beter druk moeten zetten en beter de restverdediging op orde moeten hebben", analyseerde Tadic. "Zij hadden af en toe goede counters en dan moeten we een overtreding maken of beter verdedigen."

Uitblinker Hakim Ziyech zei dat Ajax af en toe iets te frivool werd. "We gingen soms iets te ver door in het circus, dat moet eruit, maar uiteindelijk was het een goede wedstrijd van onze kant."

Promes blij met plek op 'tien'

Ook Quincy Promes keek met een goed gevoel terug op de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. De 38-voudig international van Oranje speelde niet op de flank, maar achter de spits en opende de score.

"Op 'tien' is een van mijn favoriete posities", zei Promes bij Ziggo Sport. "Ik ben blij dat ik daar de kans heb gekregen en vandaag het openingsdoelpunt heb gemaakt."

Promes werd op het middenveld in zijn rug gesteund door het Latijns-Amerikaanse blok van Edson Álvarez en Lisandro Martínez. "Dat zijn twee echte stofzuigers, maar ook aan de bal zijn ze heel goed. Voor mij was het ideaal om die twee achter me te hebben. Het voelde niet alleen goed, we hebben ook bewezen dat deze opstelling heel functioneel was."

Ajax speelt komende zondag in Eindhoven de kraker tegen PSV. Het eerstvolgende duel in de Champions League is op 2 oktober een uitwedstrijd tegen Valencia.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma van de Champions League