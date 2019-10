Titelverdediger Liverpool is het nieuwe Champions League-seizoen begonnen met een 2-0-nederlaag bij Napoli. Virgil van Dijk eiste bij het tweede doelpunt van de Napolitanen in negatieve zin een hoofdrol voor zich op.

De 28-jarige Van Dijk speelde de bal in blessuretijd prompt in de voeten van Fernando Llorente. Voor de ervaren Spanjaard, afgelopen zomer transfervrij overgekomen van Tottenham Hotspur, was het vervolgens een koud kunstje om de bal binnen te werken.

Dries Mertens had tien minuten voor tijd uit een strafschop de score geopend in Stadio San Paolo. Bij Liverpool kwam Georginio Wijnaldum na rust als invaller het veld in, terwijl Van Dijk de volledige wedstrijd binnen de lijnen stond.

Oud-PSV'er Hirving Lozano maakte zijn eerste speelminuten in het miljoenenbal als aanvaller van Napoli. Halverwege de tweede helft werd de Mexicaan gewisseld.

Salzburg-tiener in voetsporen Rooney

Red Bull Salzburg hield in dezelfde groep E huis tegen KRC Genk: 6-2. Mede door drie goals van Erling Braut Haland stond al voor rust een 5-1-tussenstand op het scorebord.

Met zijn treffers zorgde Haland (19 jaar en 58 dagen oud) voor een bijzonder record. De Noor werd de jongste speler ooit die voor rust een hattrick maakte in de Champions League.

Daarnaast gaat Haland de boeken in als de op een na jongste maker van een hattrick in de Champions League. Alleen Wayne Rooney (18 jaar en 340 dagen) was jonger toen hij voor het eerst drie keer scoorde op het hoogste Europese niveau.

Hwang Hee-chan, Domik Szoboszlai en Andreas Ulmer namen de overige treffers van de thuisploeg voor hun rekening. Namens de regerend kampioen van België wisten alleen John Lucumí (3-1) en Mbwana Samatta (5-2) te scoren.

