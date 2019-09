Ajax is het nieuwe Champions League-avontuur dinsdag begonnen met een overtuigende zege op Lille OSC. De ploeg van trainer Erik ten Hag won in de Johan Cruijff ArenA met 3-0.

Halverwege leidde Ajax al met 1-0 tegen de nummer twee van het afgelopen seizoen in de Franse Ligue 1. Quincy Promes was trefzeker met zijn hoofd en gaf zijn Champions League-debuut voor de Amsterdammers zo extra glans.

Vlak na rust tekende Edson Álvarez op fraaie wijze voor de tweede goal, waarna Nicolás Tagliafico het duel besliste met een rake kopbal.

Door de 3-0-zege gaat Ajax meteen aan de leiding, want de andere wedstrijd in groep H werd door Valencia met 0-1 gewonnen van Chelsea. Rodrigo maakte een kwartier voor tijd het enige doelpunt op Stamford Bridge. Ross Barkley miste daarna nog een penalty namens de thuisploeg.

Op 2 oktober gaat het Champions League-seizoen van Ajax verder met een uitwedstrijd tegen Valencia, maar aanstaande zondag wacht al de volgende topper. De Amsterdamse club speelt dan om 16.45 uur in Eindhoven tegen PSV, dat medekoploper is in de Eredivisie.

Ziyech raakt lat en paal

Ruim vier maanden na de halve finale tegen Tottenham Hotspur startte Ajax tegen Lille met een middenveld dat de dramatische uitschakeling niet meemaakte in de ArenA. Promes begon zoals verwacht centraal met Álvarez en Lisandro Martínez naast hem, terwijl de nog niet fitte Donny van de Beek toekeek.

Hakim Ziyech stond voorin op de vleugel en hij zette Ajax in de veertiende minuut bijna op schitterende wijze op voorsprong. Na een goede aanval glipte de Marokkaans international langs twee tegenstanders en zocht hij met een diagonaal schot de bovenhoek. Lille-keeper Mike Maignan was kansloos, maar via de lat en de paal vloog de bal terug het veld in.

De ArenA hoefde niet lang te balen, want vier minuten later was het wel raak. Tagliafico slingerde de bal het strafschopgebied in en vond Promes, die bij de tweede paal binnenkopte.

De 1-0-voorsprong voor Ajax was niet onverdiend. De thuisclub creëerde meer kansjes en had een veldoverwicht, maar Lille kwam er bij vlagen gevaarlijk uit. Meermaals moest een verdediger van Ajax net op tijd ingrijpen en op slag van rust ontsnapte de ploeg van Ten Hag dankzij André Onana. Na een loepzuivere counter van Lille voorkwam de Kameroense keeper met een knappe reflex dat Jonathan Ikoné binnenschoot en de rebound van Victor Oshimen ging over.

Overigens had het bij rust ook 2-0 kunnen zijn, maar Promes kon een lange pass van Lisandro Martínez ditmaal niet omzetten in een goal.

Onana voorkomt opnieuw tegengoal

Zonder wissels halverwege werd het in de vijfde minuut van de tweede helft alsnog 2-0. Net als in de play-offwedstrijd vorige maand tegen APOEL was Álvarez trefzeker en de goal was fraai. Bijna op de achterlijn ramde de Mexicaan de bal wonderwel met een sliding de kruising in.

De goal gaf Ajax vertrouwen en in de minuten die volgden werd Lille met snel combinatiespel weggespeeld. Toch moest de formatie van Ten Hag blijven opletten voor een Franse counter en die kwam er ook. Osimhen kon inkoppen, maar weer had Onana een uitstekend antwoord.

Zo bleef het spannend, tot Tagliafico in de 62e minuut raak kopte. De Argentijn, die vorig seizoen al drie keer scoorde voor Ajax in de Champions League, kopte een corner binnen waarmee de wedstrijd zo goed als beslist was.

In het resterende halfuur gunde Ten Hag jongelingen Jürgen Ekkelenkamp en Noa Lang nog speeltijd en voor laatstgenoemde was dat zelfs zijn Champions League-debuut.

Lille kreeg nog wat kansjes, maar Onana bleef bij de les en had in de laatste minuut geluk. Lille-invaller Yusuf Yezici schoot hard op de paal, waardoor het 3-0 bleef en Ajax een klinkende start in de groepsfase van het miljoenenbal kent.

Bekijk de uitslagen, standen en het programma van de Champions League