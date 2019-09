FC Barcelona heeft dinsdag in het eerste duel van de groepsfase van de Champions League doelpuntloos gelijkgespeeld bij Borussia Dortmund. Bij de Catalanen maakte Lionel Messi na lang blessureleed zijn eerste speelminuten van het seizoen.

Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong stond de volledige wedstrijd binnen de lijnen. De 22-jarige Nederlander kon het verschil echter niet maken en moest genoegen nemen met een gelijkspel.

Na een onaantrekkelijke eerste helft kreeg Dortmund tien minuten na rust uit een strafschop de beste kans om op voorsprong te komen. Marco Reus moest zijn meerdere erkennen in zijn Duitse landgenoot Marc-André ter Stegen, die zijn doel schoon hield.

Ook met Messi in de ploeg - de 32-jarige Argentijn kwam na een uur spelen het veld in - bleven kansen voor Barcelona schaars in het Signal Iduna Park. Dortmund kreeg via Paco Alcácer en Thorgen Hazard nog wel twee kleine mogelijkheden, maar bij beiden ontbrak de scherpte om te scoren.

In dezelfde groep F verspeelde Internazionale - met Stefan de Vrij de volledige wedstrijd binnen de lijnen - eerder op de avond verrassend punten tegen Slavia Praag. Nicolo Barella redde diep in blessuretijd een punt door de 1-1 tegen de touwen te schieten. Kort na rust had Peter Olayinka de Tsjechen nog op voorsprong gezet.

Memphis Depay was dinsdag met een goal belangrijk voor Lyon. (Foto: Pro Shots)

Memphis helpt Lyon aan gelijkspel tegen Zenit

Eerder op dinsdag speelde Olympique Lyon dankzij een goal van Memphis Depay met 1-1 gelijk tegen FC Zenit.

De 25-jarige Memphis mocht in de vijftigste minuut aanleggen voor een strafschop nadat er een overtreding op hem was gemaakt. De vijftigvoudig international van Oranje maakte geen fout en schoot de 1-1 tegen de touwen.

Zenit was vlak voor rust via Sardar Azmoun op voorsprong gekomen in het Groupama Stadium. De Iraniër, die vlak voor zijn treffer nog ogenschijnlijk zwaar geblesseerd op de grond lag, kreeg de bal op aangeven van Artem Dzyuba voor zijn voeten en maakte de eerste treffer van het Champions League-seizoen.

Memphis kreeg tien minuten voor tijd vanaf de linkerflank nog een goede mogelijkheid om zijn ploeg op voorsprong te schieten. Het schot van de aanvaller was echter te zwak om Zenit-doelman Andrey Lunev in de problemen te brengen.

In diezelfde groep G won RB Leipzig met 1-2 op bezoek bij Benfica. Timo Werner was met twee treffers de gevierde man aan de kant van de bezoekers. Haris Seferovic deed vijf minuten voor tijd nog wat terug, maar verder dan een aansluitingstreffer kwam de thuisploeg niet.

