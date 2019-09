Ten Hag: 'Wilden te snel naar de eindfase'

Erik ten Hag heeft net als zijn spelers enkele kritiekpunten, maar is over het algemeen zeer tevreden met het spel en resultaat tegen Lille. "Het is een fantastisch resultaat, met geweldige goals", meent de Ajax-trainer. "In ons aanvalsspel heb ik geweldige dingen gezien. Onze tweede goal was bijvoorbeeld geweldig uitgespeeld. Op gegeven moment slaan we echter door en willen we veel te snel naar de eindfase. Dat moeten we niet doen, dat kan worden afgestraft door een ploeg als deze, met snelle aanvallers in de tegensoot. We moeten dan geduldiger zijn. Dat zijn echter kleine kritiekpunten, dit is een fantastische start."