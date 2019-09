Manchester City-manager Josep Guardiola kampt met defensieve problemen. Door een blessure van John Stones heeft de manager de komende weken de beschikking over slechts één fitte centrale verdediger.

Stones liep zijn kwetsuur dinsdagochtend op tijdens de training. "Het is een spierblessure. John ligt er vier tot vijf weken uit", zei Guardiola op zijn persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel op bezoek bij Shakhtar Donetsk van woensdag.

De Spaanse trainer kon al niet rekenen op Aymeric Laporte. De Franse verdediger viel eind vorige maand in de competitiewedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (4-0-zege) uit met een zware knieblessure. Hij is inmiddels geopereerd en zal naar verwachting pas in januari of februari zijn rentree maken.

Nicolás Otamendi is voorlopig de enige beschikbare centrale verdediger voor Guardiola. "Dat is een ongelooflijke uitdaging", aldus de Catalaan, die middenvelder Fernandinho en talenten Eric García (18) en Taylor Harwood-Bellis (17) noemde als mogelijke alternatieven in het hart van de defensie.

"We gaan in ieder geval niet klagen over het feit dat Stones en Laporte niet kunnen spelen", vervolgde Guardiola. "In het voetbal draait het erom hoe je met slechte situaties omgaat. We hebben zeven prijzen gewonnen en niemand heeft ons ooit iets cadeau gegeven. Dat hebben we allemaal zelf gedaan. Ik ben klaar voor deze uitdaging."

City, dat afgelopen weekend tegen Norwich City zijn eerste competitienederlaag sinds januari leed (3-2), jaagt nog altijd op zijn eerste eindzege in de Champions League. Vorig seizoen werd de ploeg van Guardiola in de kwartfinales uitgeschakeld door Tottenham Hotspur.

Poule C Champions League Manchester City (Eng)

Shakhtar Donetsk (Oek)

Dinamo Zagreb (Kro)

Atalanta Bergamo (Ita)

