Ronald de Boer heeft er vertrouwen in dat Ajax dinsdagavond tegen Lille met een overwinning aan het nieuwe Champions League-avontuur begint, ook al hebben de Amsterdammers nog altijd niet het niveau van vorig seizoen.

"Ze spelen bij vlagen goed, al zijn ze nog wat zoekende. Erik ten Hag heeft zijn puzzel vooral achterin en op het middenveld nog niet helemaal gelegd. Het niveau is wel hoog, dus tot nu toe komen ze ermee weg", zegt De Boer, analyticus bij Veronica en FOX Sports, tegen NUsport.

De 67-voudig international, die met Ajax onder meer de Champions League, de Wereldbeker en vijf landstitels won, hoopt dat de ploeg van Ten Hag geleerd heeft van de eerste helft van zaterdag tegen sc Heerenveen. De Friezen stichtten in de tegenaanval veel gevaar.

"Dit wordt de eerste echte test. Je zou zeggen dat Lille een ploeg is waartegen je op drie punten kan rekenen, al is dat wat kort door de bocht. Ze hebben een mix van talent en ervaring en snellere en kwalitatief betere spelers dan Heerenveen."

'Clubs hebben andere instelling tegen Ajax'

De 49-jarige De Boer denkt dat het succesvolle vorige seizoen van Ajax ertoe leidt dat tegenstanders zoals Lille een wedstrijd tegen de Amsterdammers anders benaderen. "Het grote verschil is dat clubs voorheen naar Ajax kwamen om drie punten te pakken", zegt hij.

"Nu denken ze: een puntje is ook wel lekker. Dat is een heel andere instelling, wat betekent dat Ajax tegenover teams komt te staan die heel georganiseerd spelen. Daar moeten ze doorheen zien te breken."

Hoewel Ajax niet meer de ploeg van vorig seizoen heeft, verwacht De Boer dat de spelers van Ten Hag er zullen staan tegen Lille en in de rest van de Champions League-wedstrijden.

"Het lijkt bijna onmogelijk om hetzelfde te presteren als vorig seizoen tegen bijvoorbeeld Real Madrid en Juventus, maar dat dachten we toen ook. Ik vind Ajax een stuk stabieler dan voorheen. Ze laten zich niet zomaar meer verrassen."

'Ook tegen Chelsea en Valencia mogelijkheden'

Wat de kansen in groep H betreft is De Boer ook positief. "Chelsea is een team in opbouw, waar Frank Lampard het aandurft om jonge jongens erin te gooien. Ze doen het goed en hebben een leuke ploeg om naar te kijken, maar zijn ook wispelturig."

"Valencia is zoekende en heeft de trainer eruit gegooid. Er zit genoeg voetbal in de ploeg, maar er is wel wat te halen voor Ajax. Het is een groep met mogelijkheden, al zullen de tegenstanders er hetzelfde over denken."

Zowel Ajax-Lille als Chelsea-Valencia begint dinsdag om 21.00 uur. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA staat onder leiding van de Servische scheidsrechter Srdjan Jovanovic.

