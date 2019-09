De schorsing die Neymar in de Champions League kreeg na een tirade op Instagram is teruggebracht van drie naar twee duels, zo heeft het internationale sporttribunaal CAS dinsdag bepaald.

De gereduceerde straf voor Neymar betekent dat hij op 22 oktober in het Champions League-duel bij Club Brugge wel in actie kan komen voor Paris Saint-Germain.

De Braziliaan mist nu alleen de duels van PSG in de groepsfase tegen Real Madrid komende woensdag in Parijs en op 1 oktober in Turkije tegen Galatasaray.

De schorsing van drie duels voor de 27-jarige Neymar bleef na een beroepszaak bij de UEFA in juli nog staan, maar het CAS maakt er dinsdag na een nieuw beroep toch een mildere straf van.

Neymar woedend na uitschakeling

Neymar kreeg de straf nadat hij arbiter Damir Skomina in maart na Paris Saint-Germain-Manchester United in de achtste finales van de Champions League flink had beledigd op Instagram.

De scheidsrechter wees in dat duel na interventie van de VAR in de slotfase naar de stip, nadat een schot van Diogo Dalot op de elleboog van Presnel Kimpembe was gekomen. United benutte de penalty en de Engelse club bereikte daardoor de kwartfinales.

"Dit is een grove schande", betoogde Neymar, die in dat duel ontbrak wegens een voetblessure en vlak naast Skomina stond toen die langs de zijlijn naar de bewuste beelden moest bekijken.

"Deze beslissing wordt genomen door vier mannen die niets van voetbal weten, gebaseerd op een herhaling in slow motion op een scherm. Wat kan Kimpembe verkeerd doen als hij met zijn rug naar de bal staat? Dit was helemaal niets! Go f*ck yourselves."

Neymar maakte afgelopen zaterdag zijn rentree bij Paris Saint-Germain. De aanvaller keerde terug van een blessure en werd uitgefloten door een groot deel van de aanhang van PSG vanwege zijn wens om te vertrekken. De Braziliaan zorgde er met een rake omhaal in blessuretijd wel hoogstpersoonlijk voor dat de Franse club met 1-0 wist te winnen van RC Strasbourg in de Ligue 1.

Terwijl arbiter Skomina de beelden bestudeert, kijkt Neymar (met pet) van dichtbij mee. (Foto: Pro Shots)

