FC Barcelona-coach Ernesto Valverde weet nog niet of hij met Lionel Messi gaat spelen in het Champions League-duel met Borussia Dortmund van dinsdag. De sterspeler is pas recent hersteld van een kuitblessure.

De 32-jarige Messi speelde dit seizoen nog geen minuut voor de Catalaanse club, maar zit wel bij selectie voor de eerste groepswedstrijd in het miljoenenbal.

"We bepalen morgen of Messi speelt", zei de 55-jarige Valverde maandagavond op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Dortmund.

"Een paar dagen geleden waren we nog niet zeker of hij inzetbaar zou zijn, maar hij heeft de laatste trainingen volledig doorstaan. Hij heeft geen pijntjes meer, hij is goed hersteld."

Lionel Messi miste de eerste vier wedstrijden van het seizoen voor FC Barcelona. (Foto: Pro Shots)

Barcelona jaagt op eerste CL-winst in vijf jaar

FC Barcelona hoopt dit seizoen voor de zesde keer de Champions League te winnen. De Spaanse landskampioen won het prestigieuze toernooi voor het laatst in 2015. In het afgelopen seizoen bleek Liverpool na een spectaculaire comeback (4-0 op Anfield na een 3-0-zege van Barcelona in Camp Nou) te sterk in de halve finales.

"Vorig jaar wonnen we acht of negen wedstrijden. We verloren er één en bereikten niet de finale. De twee teams in de finale hadden meer wedstrijden verloren dan wij", blikte Valverde terug. "Je kan niet tien minuten verslappen, want fouten zijn kostbaar op dit niveau."

Valverde heeft naast Messi ook Frenkie de Jong opgenomen in de selectie voor de openingsspeelronde in de Champions League. De 22-jarige middenvelder gaat naar verwachting zijn eerste minuten maken in het miljoenenbal namens de Spaanse club.

Borussia Dortmund-FC Barcelona begint dinsdag om 21.00 uur. Internazionale en Slavia Praag, die dinsdag tegenover elkaar staan in Milaan, zijn de andere twee clubs in groep F.

