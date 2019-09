Jürgen Klopp hoopt dat Liverpool niet gebukt gaat onder de status van titelverdediger in het nieuwe Champions League-seizoen. De manager van 'The Reds' is benieuwd hoe zijn ploeg ermee omgaat.

"We ervaren het niet als last, want ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet hoe dat precies moet voelen", zei Klopp maandag op zijn perspraatje richting het eerste Champions League-duel met Napoli in Italië.

"Ik ben nog nooit een Champions League-seizoen ingegaan waarbij ik de beker een seizoen eerder had gewonnen, dus het wordt een nieuwe ervaring. Hopelijk zijn we er klaar voor."

Liverpool was vorig seizoen met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de ploeg in de finale met 2-0 te sterk voor Tottenham Hotspur. "Met de juiste karakters binnen je ploeg wordt het makkelijker om zo gewoon mogelijk verder te gaan", aldus Klopp.

"Het is een ander verhaal als je helemaal losgaat, drank en drugs gaat gebruiken, in andere auto's gaat rijden en je vrouw verlaat omdat je denkt: nu ben ik een Champions League-winnaar. Maar zo zijn we niet. We willen méér."

Henderson: 'Iedereen wil altijd van Liverpool winnen'

Aanvoerder Jordan Henderson zegt geen druk te voelen na het winnen van de Champions League. "Als je bij Liverpool speelt, wil iedereen sowieso altijd van je winnen", aldus de 29-jarige middenvelder.

"En zo willen wij op onze beurt ook van iedereen winnen. Er is voor ons eigenlijk niets veranderd. Tegen Napoli zal het zwaar worden en moeten we ons topniveau weer zien te halen."

Napoli-Liverpool begint dinsdag net als onder meer Ajax-Lille om 21.00 uur. Red Bull Salzburg-KRC Genk is de andere wedstrijd in groep E.

