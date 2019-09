Trainer Christophe Galtier van Lille OSC verwacht dinsdag een moeilijke wedstrijd op bezoek bij Ajax bij de start van de groepsfase van de Champions League, maar hij acht zijn ploeg niet kansloos.

"We zijn denk ik niet de favoriet. Misschien wel de underdog. Maar we zien zeker kansen", begon Galtier maandag zijn persconferentie in de Johan Cruijff ArenA.

"Ajax had het lastig in de voorronden. Ze hadden ook zomaar uitgeschakeld kunnen worden. Dat was wel jammer geweest voor een ploeg die vorig seizoen nog in de halve finales speelde."

Galtier beseft dat Ajax met Matthijs de Ligt (naar Juventus), Frenkie de Jong (naar FC Barcelona) en Lasse Schöne (naar Genoa) drie belangrijke spelers heeft verloren.

"Maar ze spelen nog steeds herkenbaar, op een manier zoals ze al veertig jaar doen. Ze spelen modern voetbal met technische spelers. Het blijft voor mij een indrukwekkende ploeg."

Lille kent weinig personele problemen

Lille kent weinig personele problemen voor het treffen met Ajax. Galtier moet alleen Timothy Weah missen. De van Paris Saint-Germain overgekomen Amerikaan is nog altijd geblesseerd.

Galtier heeft van Lille een succesvolle ploeg gemaakt. Hij volgde eind 2017 Marcelo Bielsa op toen de club op de negentiende plaats in de Franse Ligue 1 stond. Lille finishte vorig seizoen als tweede, op gepaste achterstand van de ongenaakbare kampioen PSG.

Lille heeft deze zomer afscheid genomen van sterspeler Nicolas Pépé, die voor 80 miljoen euro naar Arsenal vertrok. Met de nieuwe topscorers Victor Osimhen (Charleroi), Renato Sanches (Bayern München) en Weah heeft de club echter maar drie punten minder dan PSG in de Ligue 1.

Ajax-Lille OSC begint dinsdag om 21.00 uur in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Servische scheidsrechter Srdjan Jovanovic. Chelsea en Valencia zijn de andere twee clubs in groep H.

