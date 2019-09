Ajax-trainer Erik ten Hag denkt niet dat hij dinsdag in de Champions League-wedstrijd tegen Lille OSC een beroep kan doen op Donny van de Beek en Noussair Mazraoui. Het tweetal is nog altijd niet fit.

"Ik ga er nog altijd van uit dat Van de Beek en Mazraoui niet spelen tegen Lille", zegt Ten Hag maandag op de persconferentie voorafgaand aan de eerste groepswedstrijd in de Champions League. "Verder hebben we een behoorlijk fitte selectie."

Van de Beek heeft sinds eind augustus last van een hamstringblessure en miste de laatste drie duels van Ajax. Mazraoui keerde met een voetblessure terug van de interlandperiode met Marokko en deed daardoor afgelopen zaterdag niet mee in het gewonnen Eredivisie-duel met sc Heerenveen (4-1).

Ten Hag verving Van de Beek de laatste weken door Quincy Promes als aanvallende middenvelder te gebruiken. Mazraoui, die als rechtsback en middenvelder uit de voeten kan, werd tegen sc Heerenveen vervangen door Perr Schuurs. Joël Veltman speelde daardoor als rechtsback.

Donny van de Beek kwam tegen APOEL op 20 augustus voor het laatst in actie. (Foto: Pro Shots)

Ten Hag vindt Ajax niet meteen favoriet

Ajax bereikte vorig seizoen de halve finales van de Champions League en verloor daarin van Tottenham Hotspur. Lille was de afgelopen twee jaar niet actief in Europa. "Of wij de favoriet zijn? De Franse competitie is heel sterk. Wij zijn niet per definitie de favoriet. Wij zijn wel overtuigd van onszelf en lopen nergens voor weg", aldus Ten Hag.

"We zijn blij dat we in de groepsfase zitten, daar was het om te doen", vervolgt de oefenmeester van de Amsterdammers. "Of de groepsfase makkelijker is dan de kwalificaties? Dat kan ik niet zeggen. De tegenstand is beter, het is anders. Dat in elk geval. We moeten morgen weer een hoog niveau halen om een resultaat te halen."

Ajax is momenteel de koploper van de Eredivisie met dertien punten uit vijf duels. Lille staat in de Franse Ligue 1 op de vijfde plaats met negen punten uit vijf wedstrijden.

De wedstrijd tussen Ajax en Lille in de Johan Cruijff ArenA begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Servische arbiter Srdjan Jovanovic. De andere wedstrijd in groep H gaat op Stamford Bridge tussen Chelsea en Valencia.

Bekijk hier het programma en de standen in de Champions League