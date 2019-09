Ajax begint het nieuwe Champions League-avontuur dinsdag in de Johan Cruijff ArenA met een wedstrijd tegen Lille OSC. Hoe staat de verrassende nummer twee van Frankrijk van vorig seizoen ervoor?

"Lille wil er graag klaar voor zijn, maar is dat fysiek en mentaal nog niet, wat ergernis veroorzaakt. Dat is terug te zien aan de rode kaarten in de wedstrijden tegen Amiens en Reims. Het is allemaal te nerveus", was twee weken geleden - vlak voor de interlandperiode - het harde oordeel van de Noord-Franse krant La Voix du Nord.

Het is niet zo gek dat Lille na de verrassende tweede plek achter Paris Saint-Germain van vorig seizoen nog niet zichzelf is, want net als Ajax betaalde de club met het vertrek van een aantal belangrijke krachten de tol voor een zeer sterk jaar.

Sterspeler Nicolas Pépé vertrok voor 80 miljoen euro naar Arsenal, spits Rafael Leão ging voor 25 miljoen euro naar AC Milan en Olympique Lyon haalde middenvelder Thiago Mendes en verdediger Youssouf Koné samen voor zo'n 30 miljoen euro op.

Met Renato Sanches (20 miljoen euro van Bayern München), Yusuf Yazici (16,5 miljoen euro van Trabzonspor), Victor Osimhen (12 miljoen euro van Charleroi) en Timothy Weah (10 miljoen euro van Paris Saint-Germain) werden er beloftevolle spelers voor teruggehaald.

'We moeten veel meer controle en geduld hebben'

De flinke investering - niet eerder betaalde de club meer dan voor Sanches en Yazici - leidde niet direct tot betere resultaten, want met negen punten uit vijf duels begon het overwegend jonge Lille wisselvallig aan het nieuwe Ligue 1-seizoen.

"We zijn op zoek naar goede resultaten, maar het is moeilijk, omdat we veel jonge spelers hebben die met de druk moeten omgaan. We moeten veel meer controle en geduld hebben tijdens een wedstrijd", liet coach Christophe Galtier begin deze maand weten. Net als collega Erik ten Hag is hij nog op zoek naar de ideale opstelling met een selectie van gemiddeld nog geen 24 jaar oud.

De wat tegenvallende prestaties kwamen na de laatste wedstrijd voor de interlandperiode tot uiting in de rapportcijfers die La Voix du Nord uitdeelde na een 2-0-nederlaag bij Reims: alleen Benjamin André - een van de meest ervaren spelers in de selectie - scoorde een krappe voldoende.

De hoge verwachtingen na vorig seizoen zijn logisch, maar dat is vanwege de onwennigheid én de schommelende eindklasseringen van Lille in de laatste jaren niet helemaal terecht. Sinds de verrassende landstitel in 2011 werd de club achtereenvolgens derde, zesde, derde, achtste, vijfde, elfde, zeventiende en dus tweede in de Franse competitie.

Zege op Angers geeft Lille hoop

Treft Ajax dan een ploeg zonder enig zelfvertrouwen? Nee, want afgelopen vrijdag liet Lille in de laatste test voor de eerste Champions League-speelronde - het gewonnen thuisduel met Angers (2-1) - eindelijk zien waartoe de ploeg in staat is.

"Lille had geduld met de ultradefensieve tactiek van Angers, straalde vastberadenheid en eenheid uit en was effectief. Ingrediënten die van pas komen in de Johan Cruijff ArenA", oordeelde La Voix du Nord.

Het enige minpunt was het late tegendoelpunt, waar trainer Galtier overigens zwaar aan tilde. "Als we in Amsterdam vlak voor tijd met 0-2 voorstaan en we doen hetzelfde als in de slotfase tegen Angers, dan verliezen we nog", beweerde de 53-jarige Fransman.

Bij Lille - dat met name in de tegenstoot voor gevaar zorgt met snelle aanvallers - zijn de ogen vooral gericht op nieuweling Osimhen. De twintigjarige Nigeriaanse spits zorgde voor vijf van de zeven competitiedoelpunten van Lille.

Ajax-Lille begint dinsdagavond om 21.00 uur. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA staat onder leiding van de Servische scheidsrechter Srdjan Jovanovic. Chelsea-Valencia, het andere duel in poule H, begint op hetzelfde tijdstip.

