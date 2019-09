Quincy Promes hoopt dat hij met Ajax het succes in de Champions League van vorig seizoen kan benaderen. Deelname aan het belangrijkste Europese clubtoernooi is een van de redenen waarom de aanvaller deze zomer in Amsterdam tekende.

De 27-jarige Promes verheugt zich alleen al op de Champions League-hymne. "Het refrein, de sfeer in het stadion, alles is prachtig. Hier wil je als voetballer bij zijn", zegt hij in aanloop naar het thuisduel met Lille OSC van dinsdag.

"Voor mij was de Champions League ook een belangrijke reden om hier terug te keren. Ik heb vorig seizoen alle Europese wedstrijden gezien. Real vernederd, Juventus eruit geknikkerd en tegen de Spurs te weinig gekregen. Ze kennen Ajax weer in Europa. Hopelijk komen we weer zo ver."

Promes, die in het verleden als ballenjongen al eens Champions League-wedstrijden van Ajax meemaakte in de Johan Cruijff ArenA, kende zijn beste jaren als speler van Spartak Moskou. In Rusland kwam hij tot 66 goals en 34 assists in 135 duels.

Vorig jaar tekende hij bij Sevilla, maar in La Liga kwam hij niet tot zijn beste spel. De Amsterdammer besloot deze zomer om een vijfjarig contract bij Ajax te tekenen.

'Wil weer die succesvolle voetballer van Spartak zijn'

Veel mensen begrepen zijn terugkeer naar Nederland niet, merkte Promes. "Maar die mensen dachten ook dat het in Rusland altijd koud was. En die leverden ook kritiek op mij, terwijl ze me nooit bij Spartak zagen voetballen", zegt hij.

"Ik wil bij Ajax weer die succesvolle voetballer van Spartak zijn. Ik wil kampioen worden, ver in de Champions League komen, veel assists leveren en heel vaak scoren. Hier bij Ajax kan ik ook op mijn beste posities spelen, achter de spits of als linksbuiten. Hier ben ik blij en gelukkig."

Voorlopig moet de Oranje-international het meestal met een reserverol doen, want spelers als Hakim Ziyech, Donny van de Beek en David Neres bleven deze zomer bij Ajax. "Dat is logisch, want zij hebben het vorig jaar fantastisch gedaan", aldus Promes.

"Natuurlijk ben ik blij dat Hakim, Donny en Neres zijn gebleven. Dat maakt Ajax sterker. Volgens mij kunnen we ook allemaal samen spelen, maar dat is aan de trainer. Uiteindelijk stel ik mezelf op. Een goede Promes speelt, die zet je niet op de bank."

De wedstrijd tussen Ajax en Lille in de Johan Cruijff ArenA begint dinsdag om 21.00 uur. Chelsea en Valencia zijn de andere twee tegenstanders in groep H van de Champions League.

Bekijk het programma in de Champions League