Frenkie de Jong is donderdag uitgeroepen tot beste middenvelder van het afgelopen seizoen in de Champions League. Virgil van Dijk werd in Monaco verkozen tot beste verdediger.

De Jong, die deze zomer voor 75 miljoen euro de overstap maakte van Ajax naar FC Barcelona, kreeg de voorkeur boven Jordan Henderson van Liverpool en Christian Eriksen van Tottenham Hotspur.

De 22-jarige De Jong kende een uitstekend Champions League-seizoen met Ajax. De Amsterdammers haalden de halve finales na knappe zeges op Real Madrid en Juventus in de knock-outfase. Bij de laatste vier werd Ajax op de valreep verslagen door Tottenham Hotspur.

Liverpool-verdediger Van Dijk liet Matthijs de Ligt, die eerder deze zomer Ajax voor Juventus voor 75 miljoen euro verruilde, en zijn ploeggenoot Trent Alexander-Arnold achter zich in de verkiezing.

Van Dijk won de Champions League met Liverpool, dat in de finale van het miljoenenbal met 2-0 te sterk was voor Tottenham Hotspur. De Nederlander werd verkozen tot beste speler van de eindstrijd in Madrid. Hij kreeg ook al de prijs voor de beste speler van het afgelopen Premier League-seizoen.

Virgil van Dijk krijgt de prijs voor beste verdediger van het afgelopen Champions League-seizoen. (Foto: Pro Shots)

Van Dijk ook Europees Voetballer van het Jaar

De 28-jarige Van Dijk werd ook verkozen tot Europees Voetballer van het Jaar. Daarbij kreeg de 28-voudig Oranje-international de voorkeur boven Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.

De UEFA-prijs, die alleen kan gaan naar voetballers die voor een Europese club spelen, staat los van de door het Franse tijdschrift France Football uitgereikte Gouden Bal en de door de wereldvoetbalbond uitgereikte titel FIFA Speler van het Jaar. Voor die laatste prijs behoren Van Dijk, De Ligt en De Jong tot de tien genomineerden.