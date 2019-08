Ajax komt donderdag vanaf 18.00 uur bij de loting in Monaco de tegenstanders in de groepsfase van de Champions League te weten. Daarnaast maakt de UEFA de Europese voetballer van het jaar bekend. Virgil van Dijk is genomineerd, samen met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. In dit liveblog is alles te volgen.





Champions League

Loting

Ajax in pot 2

Beste speler van het jaar

Van Dijk genomineerd Goedenavond en welkom in het liveblog van de loting van de groepsfase in de Champions League. Mijn naam is Jeroen van Barneveld en ik houd je op de hoogte van de verrichtingen op het gala in Monaco. Wie treft Ajax? Champions League · Groep B:

Bayern München Tottenham Hotspur Champions League · In Monaco gaan ze nu over naar pot 2, de pot van Ajax. Aan wie worden de Amsterdammers gekoppeld? Champions League · De UEFA kroont Virgil van Dijk tot beste verdediger van het afgelopen seizoen in de Champions League. Hij klopt Matthijs de Ligt en ploeggenoot Trent Alexander-Arnold. Champions League · Groep H:

Chelsea Champions League · Groep G:

Zenit Sint-Petersburg Champions League · Groep F:

FC Barcelona Champions League · Groep E:

Liverpool Champions League · Groep D:

Juventus Champions League · Groep C:

Manchester City Champions League · Groep A:

Paris Saint-Germain Champions League · Fraaie plaatjes druppelen binnen uit de galazaal in Monaco. Hier poseren Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Virgil van Dijk voor de foto. Zij zijn genomineerd voor de prijs van speler van het jaar. Champions League · De loting voor de groepsfase van de Champions League gaat na alle plichtplegingen nu echt beginnen. Eerst gaan de clubs uit pot 1 in de kokers. Champions League · Alisson Becker wordt uitgeroepen tot de beste doelman van de Champions League in het voorbije seizoen. Champions League · De UEFA gaat nu de beste doelman in het afgelopen seizoen in de Champions League benoemen. Dit zijn de genomineerden:



Alisson Becker (Liverpool) Hugo Lloris (Tottenham Hotspur) Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) Champions League · Sneijder mag loting verrichten

Wesley Sneijder meldt zich op het podium. De onlangs gestopte recordinternational mag straks samen met Petr Cech de loting verrichten. Champions League · Eric Cantona krijgt uit handen van UEFA-president Aleksander Ceferin de zogenoemde 'Presidents Award', een prijs die sinds 1998 jaarlijks wordt uitgereikt aan oud-voetballers die een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het voetbal. Champions League · Champions League · Dit is het officiële tijdschema van de UEFA-ceremonie:



18.00 uur: start ceremonie

18.15 uur: Uitreiking doelman van het jaar

18.20 uur: Start loting met pot 1

18.25 uur: Uitreiking verdediger van het jaar

18.28 uur: Loting met pot 2

18.35 uur: Uitreiking middenvelder van het jaar

18.37 uur: Loting met pot 3

18.44 uur: Uitreiking aanvaller van het jaar

18.46 uur: Loting met pot 4

Champions League · Het is de zesde keer in dit decennium dat Ajax in de kokers gaat voor de groepsfase van de Champions League. Dit waren de tegenstanders in de poulefase de laatste twee keer.



2014/2015:

🇪🇸 FC Barcelona

🇫🇷 Paris Saint-Germain

🇨🇾 APOEL



2018/2019:

🇩🇪 Bayern München

🇵🇹 Benfica

🇬🇷 AEK Athene Champions League · Over een halfuur start de loting in Monaco voor de groepsfase van de Champions League. Aan wie kan Ajax allemaal gekoppeld worden? Een overzicht. Champions League · Pot 1:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

🇪🇸 FC Barcelona

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City

🇮🇹 Juventus

🇩🇪 Bayern München

🇫🇷 Paris Saint-Germain

🇷🇺 Zenit Sint-Petersburg Champions League · Pot 2:

🇳🇱 Ajax

🇪🇸 Real Madrid

🇪🇸 Atlético Madrid

🇩🇪 Borussia Dortmund

🇮🇹 Napoli

🇺🇦 Shakhtar Donetsk

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham Hotspur

🇵🇹 Benfica Champions League · Pot 3:

🇩🇪 Bayer Leverkusen

🇦🇹 RB Salzburg

🇬🇷 Olympiakos

🇪🇸 Valencia

🇮🇹 Internazionale

🇫🇷 Olympique Lyon

🇭🇷 Dinamo Zagreb

🇧🇪 Club Brugge Champions League · Pot 4:

🇩🇪 RB Leipzig

🇷🇺 Lokomotiv Moskou

🇧🇪 KRC Genk

🇨🇿 Slavia Praag

🇷🇸 Rode Ster Belgrado

🇮🇹 Atalanta

🇹🇷 Galatasaray

🇫🇷 Lille Champions League · De schijnwerpers zijn al gericht op de Champions League-trofee. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving begint de ceremonie niet om 17.00 uur, maar om 18.00 uur. Voorafgaand aan de loting worden de individuele prijzen uitgereikt. Champions League · De voorbereidingen op de loting van de Champions League zijn al in volle gang. Champions League · En ook Virgil van Dijk neemt voor de hoofdingang van het UEFA-gebouw tijd voor de fans. Champions League · Lionel Messi geeft ook acte de présence in Monaco. Champions League · Het is momenteel sterren spotten in de straten van Monaco. Frenkie de Jong en zijn vriendin Mikky Kiemeney zijn er al. Keert de Nederlander met een prijs terug naar Barcelona? Champions League · Wordt het een Nederlands feestje bij UEFA-ceremonie?

Nog een kwartier tot de start van de UEFA-ceremonie in Monaco. Wordt het een Nederlands feestje bij de individuele uitverkiezingen? Hieronder de kanshebbers per linie op een rijtje. Om 18.00 uur start de loting, met onder meer Ajax in de kokers. Champions League · Dit zijn de genomineerden voor de prijs van beste speler in het afgelopen seizoen in de Champions League:



Lionel Messi (FC Barcelona) Cristiano Ronaldo (Juventus) Virgil van Dijk (Liverpool) Champions League · Dit zijn de genomineerden voor de prijs van beste aanvaller in het afgelopen seizoen in de Champions League:



Sadio Mané (Liverpool) Lionel Messi (FC Barcelona) Cristiano Ronaldo (Juventus) Champions League · Dit zijn de genomineerden voor de prijs van beste middenvelder in het afgelopen seizoen in de Champions League:



Frenkie de Jong (Ajax, nu FC Barcelona) Christian Eriksen (Tottenham Hotspur) Jordan Henderson (Liverpool) Champions League · De verdediger van het Champions League-seizoen wordt nu aangewezen. Dit zijn de genomineerden:



Virgil van Dijk (Liverpool) Matthijs de Ligt (Ajax, nu Juventus) Trent Alexander-Arnold (Liverpool) Loting groepsfase CL · Loting groepsfase CL · Over een uur gaat de ceremonie van de UEFA van start in Monaco. De Europese voetbalfederatie begint met het uitreiken van de prijzen voor beste doelman, verdediger, middenvelder, aanvaller en speler van de Champions League in het voorbije seizoen? Vallen Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt in de prijzen? Loting groepsfase CL · Ajax-APOEL · Veltman: 'Misschien moet ik kleinere schoenen gaan dragen' Loting groepsfase CL · Ajax-APOEL · APOEL-trainer berust in nederlaag tegen 'geweldig Ajax'

Trainer Thomas Doll heeft er vrede mee dat APOEL dit seizoen niet in de Champions League, maar in de Europa League moet uitkomen. De Cyprioten hadden geen kans tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA: 2-0. "We hebben van een geweldige tegenstander verloren en kunnen de Champions League met opgeheven hoofd verlaten. Mijn spelers wisten wat hen te wachten stond en hebben alles gegeven. Ajax verdiende het om door te gaan", concludeert Doll. "Het is niet anders. We droomden van de Champions League, maar de Europa League was ook een doel van ons." Loting groepsfase CL · Voorafgaand aan de loting worden de beste keeper, verdediger, middenvelder en aanvaller van het vorige Champions League-seizoen gekozen én wordt de Europese speler van het jaar bekendgemaakt. Voor die laatste titel is Virgil van Dijk samen met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo kanshebber. Hij maakt net als Matthijs de Ligt ook kans op de prijs voor de beste verdediger. Frenkie de Jong kan worden uitgeroepen tot beste middenvelder. Loting groepsfase CL · Om 18.00 uur gaan we in Monaco loten voor de groepsfase van de Champions League. Dit is de potindeling:



Pot 1: Liverpool, Chelsea, FC Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern München, Paris Saint-Germain, Zenit

Pot 2: Real Madrid, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Tottenham Hotspur, Ajax, Benfica

Pot 3: Olympique Lyon, Bayer Leverkusen, RB Salzburg, Olympiacos, Club Brugge, Valencia, Internazionale, Dinamo Zagreb

Pot 4: Lokomotiv Moskou, KRC Genk, Galatasaray, RB Leipzig, Slavia Praag, Rode Ster Belgrado, Atalanta, Lille OSC Ajax-APOEL · Tadic: 'Blind is onze Beckenbauer'

In een zoektocht naar de beste basiself wijzigde trainer Erik ten Hag zijn basisformatie van de uitwedstrijd van vorige week tegen APOEL op maar liefst acht posities. Voor Dusan Tadic was het vooral belangrijk dat Daley Blind weer op zijn vertrouwde positie achterin stond. "Hij is onze Beckenbauer. Hij zet alles neer en bij hem begint de opbouw van ons spel. Ja, van mij mag hij daar blijven staan. Ik moet ook de KNVB bedanken. Omdat we afgelopen weekeinde niet hoefden te spelen, hebben we een week met dit team op de training kunnen oefenen."