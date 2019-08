Erik ten Hag is lovend over Ajax na de cruciale zege op APOEL. De trainer zag woensdag dat zijn ploeg met een verdiende overwinning Champions League-deelname veiligstelde.

"We hadden totale controle en hebben gedomineerd, al was het verschil lang één doelpunt. Dat maakte het heel moeilijk", aldus Ten Hag bij Veronica.

"Ik moet de ploeg een groot compliment maken. We stonden organisatorisch heel goed en waren gefocust en gedisciplineerd. Uiteindelijk viel gelukkig ook nog de 2-0."

Ajax kwam in de Johan Cruijff ArenA - in de wetenschap dat het heenduel vorige week in 0-0 eindigde - vlak voor rust op voorsprong dankzij basisdebutant Edson Álvarez. In de slotfase maakte Dusan Tadic de tweede treffer.

Ten Hag had zijn basisploeg op een aantal plaatsen gewijzigd. Hij schoof Daley Blind terug naar de verdediging en koos op het middenveld voor Álvarez, Hakim Ziyech en Lisandro Martínez.

'We hebben onze verantwoordelijkheid genomen'

De trainer zag dat zijn tactische keuzes goed uitpakten in de Johan Cruijff ArenA. "Een pass van achteruit is heel belangrijk in deze ploeg. Dat heeft Daley uitstekend ingevuld", aldus de Haaksbergenaar.

"Op het middenveld was de blessure van Donny van de Beek deze week een tegenvaller, maar de ploeg is daar heel erg goed mee omgegaan. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen en de sterkhouders waren fantastisch."

Ook Ziyech kreeg complimenten. "Hij was heel belangrijk in de as van het veld. Hij leed heel weinig balverlies, deed bijna altijd iets goeds, was heel creatief en had goede vrije trappen."

Het Champions League-ticket levert Ajax al 40 miljoen euro op. De loting voor de groepsfase van de Champions League is donderdag vanaf 18.00 uur in Monaco. Ajax zit bij de loting in pot 2.

