Dusan Tadic is opgelucht dat Ajax zich heeft geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers verzekerden zich ten koste van het Cypriotische APOEL van deelname aan het hoofdtoernooi.

"Dit is heel belangrijk voor ons", liet Tadic na afloop van de return in de Johan Cruijff ArenA weten bij Veronica. "De druk voor ons was groot. Dit soort wedstrijden zijn altijd moeilijk, maar dankzij onze fans zijn wij sterker."

Ajax won de return tegen APOEL met 2-0, nadat de heenwedstrijd op Cyprus vorige week in 0-0 eindigde. Vlak voor rust opende basisdebutant Edson Álvarez de score, waarna Tadic tien minuten voor tijd zelf voor de beslissing zorgde.

"Dit soort teams spelen altijd compact tegen ons", aldus de aanvoerder. "Dit was een moeilijke tegenstander voor ons met meer rotatie in de ploeg. Bovendien was het veld niet zo goed voor ons spel."

Desondanks plaatste Ajax zich na 2003, 2005, 2010 en vorig jaar voor de vijfde keer via de kwalificaties voor de Champions League. In 2001, 2006, 2007, 2015, 2016 en 2017 ging het mis.

"Het is een mooie dag voor ons. Deze is overwinning is lekker en erg belangrijk. Ik denk dat Ajax in de Champions League thuishoort", besloot Tadic.

'Soms moeilijk om het geduld op te brengen'

Ook Hakim Ziyech is blij met het bereiken van de Champions League. "Daar moeten we altijd naar streven", stelde de middenvelder. "Het was soms moeilijk om het geduld op te brengen, maar het was een kwestie van rustig blijven en soms net dat beetje geluk hebben."

In tegenstelling tot voorgaande wedstrijden speelde Ziyech in de return tegen APOEL niet op de flank, maar centraal op het middenveld. Hij had er geen enkele moeite mee om weer eens op die positie te spelen. "Ik vul de positie in waar de trainer me nodig heeft."

Wel had Ziyech moeite met de warme en vochtige omstandigheden in de Johan Cruijff ArenA. "Ik moest na tien minuten even lucht happen en aan het eind van de wedstrijd voelde ik het ook wel."

De loting voor de groepsfase van de Champions League wordt donderdag vanaf 18.00 uur verricht in Monaco. Ajax is ingedeeld in pot 2. Ziyech heeft geen favoriete club die hij zou willen treffen. "Het zijn altijd mooie tegenstanders, het maakt me niet uit."