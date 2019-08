Ajax heeft zich woensdag verzekerd van deelname aan de Champions League dankzij een verdiende overwinning op APOEL in de Johan Cruijff ArenA. De cruciale return in de play-offs eindigde in 2-0.

Basisdebutant Edson Álvarez opende vlak voor rust de score en in de slotfase zorgde aanvoerder Dusan Tadic voor de beslissing namens de ploeg van coach Erik ten Hag. De winst was voldoende na de 0-0 van vorige week op Cyprus.

Ajax was veruit de betere ploeg, maar had moeite om tot kansen te komen tegen het defensieve APOEL. Vroeg in de tweede helft dacht Klaas-Jan Huntelaar al voor 2-0 te zorgen, maar op aanraden van de VAR werd die treffer afgekeurd.

Het is na 2003, 2005, 2010 en vorig jaar de vijfde keer dat Ajax zich via de kwalificaties voor de Champions League plaatst. In 2001, 2006, 2007, 2015, 2016 en 2017 ging het mis.

De zege betekent dat Ajax, die voorkomt dat er voor het eerst sinds 1993 geen Nederlandse club meedoet aan de Champions League, minimaal 40 miljoen euro mag bijschrijven.

De loting voor de groepsfase van de Champions League is donderdag vanaf 18.00 uur in Monaco. Ajax is ingedeeld in pot 2.

Ten Hag geeft Huntelaar en Álvarez basisplaats

De moeizame 0-0 van vorige week in Nicosia deed Ten Hag woensdagavond voor de return in de ArenA tegen APOEL besluiten zijn opstelling flink te wijzigen. Hakim Ziyech, Lisandro Martínez en Álvarez vormden het middenveld, terwijl Daley Blind zakte naar de verdediging. Voorin moest Klaas-Jan Huntelaar voor goals zorgen.

Tussen een overtal van verdedigers van APOEL, dat duidelijk niet was gekomen om aan te vallen, was het voor Ajax lastig om Huntelaar in stelling te brengen. Een passje van Tadic in de twaalfde minuut kwam net niet bij de ervaren spits. Verder domineerde Ajax wel, maar kwam het in het eerste half uur niet tot grote kansen. Schoten uit de tweede lijn van Tadic en Ziyech konden APOEL-doelman Vid Belec niet verontrusten.

In het laatste kwartier voor rust werd Ajax gevaarlijker en Tadic kreeg een enorme kans om de score te openen. De Serviër had de bal bij de tweede paal voor het binnenschieten na een uitstekende voorzet van Ziyech, maar tot zijn eigen verbazing tikte hij van dichtbij naast.

Door de misser leek 0-0 de ruststand te worden, maar in de 43e minuut was daar alsnog de verdiende voorsprong voor Ajax. Een vrije trap van Ziyech werd door Álvarez binnengekopt (1-0), waarmee de Mexicaanse international zijn eerst basisplaats van glans voorzag.

Doelpunt Huntelaar afgekeurd na inmenging VAR

De 1-0 zorgde voor opluchting en euforie in de ArenA en vlak na rust juichte het publiek opnieuw. Ditmaal was het Huntelaar die raak kopte na een vrije trap van Ziyech, maar na inmenging van de VAR werd de goal afgekeurd. Uit de beelden bleek dat Joël Veltman met zijn voet een paar centimeter buitenspel stond.

Het bleef daardoor spannend en even schrok Ajax toen APOEL scoorde, maar ook deze goal werd - ditmaal zonder hulp van de VAR - afgekeurd wegens buitenspel.

Op basis van het spelbeeld had APOEL ook geen recht op de gelijkmaker. Ajax bleef aanvallen, met kansen op 2-0 tot gevolg. Ziyech stuitte op Belec en de Sloveense keeper had ook een antwoord op een inzet van Huntelaar.

Ondertussen tikte de tijd weg in het voordeel van Ajax, maar de ploeg van Ten Hag kon zich geen tegengoal permitteren. Het was voor de thuisploeg hopen op de bevrijdende 2-0 en tien minuten voor tijd was het zover. Tadic werd met een uitstekende voorzet bediend door Huntelaar, waarna de captain controleerde en de bal fraai in de verre hoek schoot.

In de slotfase had het zelfs nog mooier kunnen worden voor Ajax. Huntelaar kreeg nog twee kansen om zijn basisplaats te bekronen met een goal, maar hij scoorde niet. Het maakte niet veel meer uit, want het was al duidelijk dat Ajax na het succesvolle vorige seizoen opnieuw mag deelnemen aan de Champions League.

Bekijk de uitslagen in de Champions League