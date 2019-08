Jan Wouters voorziet weinig problemen voor Ajax in de cruciale return tegen APOEL. Voor de Amsterdammers staat woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA deelname aan de Champions League op het spel.

Wouters, die speler én trainer was bij Ajax, vindt dat de landskampioen dit seizoen ondanks het vertrek van Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong prima voor de dag komt. Dat het af en toe wat onwennig oogt bij de landskampioen, noemt hij logisch.

"Het gaat nu om de nieuwe spelers die worden ingepast. Ik weet uit ervaring dat een nieuwe speler tijd nodig heeft om zich het systeem en de speelgedachte eigen te maken", zegt de 59-jarige Wouters tegen NUsport.

"Daar moet hij gewoon even aan wennen. Het vertrek van De Ligt en De Jong is een aderlating en vang je niet zomaar op, maar ik zie duidelijk dingen van vorig jaar terug. Er staat al een geraamte."

Ajax-coach Erik ten Hag heeft het volgens de zeventigvoudig international van Oranje voorlopig prima voor elkaar. "Hij moet veel met de nieuwelingen praten, ze beelden laten zien. Natuurlijk blijft het moeilijk om nu al direct stappen te zetten, maar ik vind dat hij met Ajax op de goede weg is."

'Zo veel mogelijk wedstrijden spelen is het beste'

De KNVB gunde Ajax net als PSV, Feyenoord en AZ extra rust in aanloop naar de komende Europese duels door de vier clubs afgelopen weekend uit het Eredivisie-programma te halen. Wouters vindt dat de Amsterdammers daar momenteel niet bij gebaat zijn.

"Het beste is om met een 'nieuwe' ploeg zo veel mogelijk wedstrijden te spelen. Jonge jongens moeten in staat zijn om drie wedstrijden in de week te spelen. Volgens mij vinden de spelers dat zelf ook het fijnst", aldus de Utrechter, die ziet dat het defensief nog niet altijd klopt bij Ajax.

"Ze krijgen momenteel meer goals tegen dan vorig jaar om deze tijd. Ajax speelt altijd vooruit en zet druk op de helft van de tegenstander, en dan moet de restverdediging goed staan."

In dat opzicht wordt De Ligt volgens Wouters het meest gemist bij Ajax. "Hij was achterin de leider in woord en daad. Nu is Daley Blind degene die weet hoe het gespeeld moet worden en waar nodig op te treden."

'Niet ongecontroleerd naar voren tegen APOEL'

Na de heenwedstrijd op Cyprus van vorige week (0-0), waarin Ajax het vooral in de tweede helft moeilijk had, waarschuwt Wouters dat Ajax woensdag in de ArenA het verstand moet blijven gebruiken.

"Ze moeten niet ongecontroleerd naar voren spelen, maar alleen naar voren als het kán. Ze moeten zorgen dat die restverdediging op orde is", zegt de oud-middenvelder, die acht Europese duels meemaakte als Ajax-trainer.

"Vorige week kwam APOEL er een paar keer gevaarlijk uit, al verwacht ik niet dat het vanavond een probleem wordt. Ajax moet ze natuurlijk niet onderschatten, maar als iedereen zijn ding doet en zijn taak uitvoert, dan moet het goed komen."

Ajax-APOEL begint woensdagavond om 21.00 uur. Als de ploeg van trainer Ten Hag de Champions League haalt, levert dat ruim 40 miljoen euro op. De loting voor de groepsfase is donderdagavond in Monaco.

