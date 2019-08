Ajax hoopt woensdagavond tegen APOEL te ontkomen aan een in meerdere opzichten historische uitschakeling. De Amsterdammers ontvangen de Cyprioten in de Johan Cruijff ArenA voor de cruciale return in de play-offs van de Champions League.

Vorig jaar reikte het sterke Ajax tot de halve finales van het miljoenenbal. Het kwam in de Champions League-historie slechts één keer voor dat een halvefinalist in het volgende seizoen strandde in de kwalificatie.

In de zomer van 1996 bleef Panathinaikos in de voorronde steken tegen Rosenborg BK. Een seizoen eerder kwam de Griekse topclub nog tot de halve eindstrijd, waarin Ajax te sterk was.

Destijds geleden was het kwalificatietraject voor de Champions League wel korter dan dit seizoen. Er hoefde slechts één ronde te worden overleefd om het hoofdtoernooi te bereiken.

De laatste keer dat een halvefinalist in het volgende Champions League-seizoen ontbrak was in 2011. Schalke 04 werd toen veertiende in de Bundesliga en mocht op basis van die rangschikking niet eens meedoen aan de voorrondes.

Ajax moet Nederlandse eer hooghouden

Een uitschakeling van Ajax tegen APOEL zou in meerdere opzichten bijzonder zijn, want het zou ook betekenen dat voor het eerst in zestien jaar geen Nederlandse club is vertegenwoordigd is in de Champions League.

In het seizoen 1993/1994 was ons land voor het laatst afwezig in het belangrijkste Europese clubtoernooi, toen Feyenoord als landskampioen in de voorronde strandde. Nadat het IJslandse ÍA Akranes was uitgeschakeld, ging het mis tegen FC Porto.

De heenwedstrijd tussen APOEL en Ajax eindigde vorige week op Cyprus in 0-0. De ploeg van Erik ten Hag eindigde dat duel met tien man door een rode kaart voor Noussair Mazraoui, die dus geschorst is voor de return. Ook de geblesseerde Donny van de Beek doet niet mee.

Ajax-APOEL begint woensdag om 21.00 uur. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Zwayer.

