Erik ten Hag maakt zich weinig zorgen over de manier waarop Ajax dinsdag voor de dag kwam tegen APOEL. De coach beaamt dat het beter moet, maar is ervan overtuigd dat het de goede kant opgaat.

De eerste van twee confrontaties in de play-offs van de Champions League eindigde in 0-0 en daar mocht het slordige Ajax, dat met tien man eindigde door een rode kaart voor Noussair Mazraoui, niet ontevreden mee zijn.

"In zulke wedstrijden moet je een goed resultaat meenemen en dat hebben we gedaan. We begonnen goed, maar daarna werden we ongeduldig en onrustig", zei Ten Hag bij Veronica.

"Na rust begonnen we goed met een kans voor Donny van de Beek, maar daarna was er veel te weinig diepgang. We vielen weer terug en maakten de tegenstander onnodig sterk."

Toch gelooft Ten Hag in beterschap. "De fouten moeten eruit, maar verder moeten we ons plan doortrekken en dan komt het goed. We hebben de kwaliteit om het benutten van kansen te verbeteren. We hebben vanavond toch vier of vijf kansen gerealiseerd."

'Marin moet nog wennen'

Tegen APOEL was Razvan Marin opnieuw een van de minste Ajacieden. De middenvelder werd deze zomer overgenomen van Standard Luik als vervanger van Frenkie de Jong, maar imponeert nog niet.

"Hij krijgt aanpassingstijd en moet nog wennen. Dat is logisch, al zitten we nu in de belangrijke fase van kwalificatie. Ik twijfel er niet aan dat hij zál wennen en verbeteren."

Ajax en APOEL strijden volgende week woensdag in de Johan Cruijff ArenA om een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De wedstrijd in Amsterdam begint om 21.00 uur.

De ploeg van trainer Ten Hag kan zich in alle rust voorbereiden op de cruciale return, want Ajax heeft komend weekend vrijaf in de Eredivisie. Voor APOEL staat er eveneens geen competitiewedstrijd op het programma.

De basiself van Ajax voor het uitduel met APOEL. (Foto: Pro Shots)

