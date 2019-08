Aanvoerder Dusan Tadic is erg ontevreden over het spel van Ajax. De Amsterdammers begonnen dinsdag met een 0-0-gelijkspel tegen APOEL aan de play-offs van de Champions League.

"Het was erg moeilijk vanavond, we speelden zeker niet onze beste wedstrijd", zei Tadic tegen Veronica. "We moeten veel beter, in elk aspect."

"Soms moeten we meer rust aan de bal hebben. De opbouw moet beter en als we de bal verliezen, dan moeten we goed druk zetten", somde de Servische aanvaller op.

In het begin van zowel de eerste als de tweede helft was Ajax de betere ploeg, maar daarna zakte de formatie van coach Erik ten Hag ver weg. De lat en doelman André Onana voorkwamen dat de ploeg uit Nicosia een onverwachte zege boekte.

"Onana is een geweldige keeper, hij had een paar ongelooflijke reddingen", roemde Tadic zijn ploeggenoot.

Tadic beaamde dat Ajax moeite heeft om het vertrek van Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Lasse Schöne op te vangen. "Het is altijd een beetje moeilijk om nieuwe spelers in te passen, maar dat is normaal."

Ajax kreeg nooit eerder zo veel kaarten in Europees duel

Tadic was een van de liefst vijf Ajax-spelers die een gele kaart kreeg van de Spaanse arbiter Antonio Lahoz, die in de slotfase bovendien Noussair Mazraoui rood (twee keer geel) gaf.

Nooit eerder kreeg Ajax zo veel kaarten in een Europees duel, maar Tadic wilde de arbiter niet bekritiseren. "Lahoz is een van de beste scheidsrechters van Europa. Volgens mij waren het allemaal goede beslissingen."

De halvefinalist van vorig seizoen zal de return van volgende week woensdag in de Johan Cruijff ArenA (aftrap 21.00 uur) moeten winnen om zich te plaatsen voor de groepsfase. "Play-offs zijn altijd moeilijk, maar als we volgende week beter spelen dan gaan wij naar de Champions League", besloot Tadic.