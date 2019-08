Ajax heeft dinsdag met 0-0 gelijkgespeeld op bezoek bij APOEL in de play-offs van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelde erg matig op Cyprus, al is de uitgangspositie voor de return redelijk.

Vooral in de tweede helft waren de beste kansen voor APOEL. Ajax eindigde met een man minder, want tien minuten voor tijd kreeg Noussair Mazraoui zijn tweede gele kaart en dus rood.

Dat de Amsterdammers hun handen vol hadden bleek wel uit het aantal gele kaarten, want ook Razvan Marin, Joël Veltman, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico en aanvoerder Dusan Tadic werden bestraft door de Spaanse arbiter Antonio Maheu Lahoz.

Ajax en APOEL gaan volgende week woensdag in de Johan Cruijff ArenA uitmaken wie zich voor de Champions League plaatst. De wedstrijd in Amsterdam begint om 21.00 uur.

De ploeg van trainer Ten Hag kan zich in alle rust voorbereiden op de cruciale return, want Ajax heeft komend weekend vrijaf in de Eredivisie. Voor APOEL staat er eveneens geen competitiewedstrijd op het programma.

Noussair Mazraoui krijgt zijn tweede gele kaart en dus rood. (Foto: Pro Shots)

Ajax begint goed op Cyprus

In de beginfase van de wedstrijd in Nicosia lag het initiatief dinsdag bij Ajax. De ploeg van Ten Hag had veel meer balbezit dan de tegenstander en brak een paar keer gevaarlijk door.

De eerste kans was voor Tadic - hij kon de bal van dichtbij net niet genoeg toucheren - en vlak daarna lieten ook Donny van de Beek (te scherpe pass op Hakim Ziyech) en Daley Blind (hard schot) een mogelijkheid onbenut.

Een Amsterdamse treffer hing in de lucht, maar na het eerste kwartier kwam Ajax plots in de problemen. APOEL kwam er vooral via Musa Al Taamari een paar keer gevaarlijk uit en Mazraoui, Marin én Veltman pakten in korte tijd geel.

In het laatste kwartier voor rust nam Ajax het heft weer in handen, maar de halvefinalist van vorig jaar had moeite om een gaatje in de Cypriotische defensie te vinden.

David Neres beleefde net als veel ploeggenoten een moeizame avond in Nicosia. (Foto: Pro Shots)

Spelbeeld verandert amper na rust

Dat spelbeeld veranderde niet in de tweede helft, al viel er al snel een behoorlijke kans te noteren voor Ajax. Van de Beek vervolgde een fraaie aanname met een inzet die over het doel ging.

Net als voor rust kwam de dominantie van Ajax vrij abrupt ten einde en was het ineens APOEL dat de beste kansen kreeg. Keeper André Onana moest ingrijpen bij een vrije trap, uit de rebound kwam de bal op de lat en vlak daarna trof Al Taamari het zijnet.

Het niveau van de wedstrijd werd er niet beter op. Ten Hag probeerde met Sergiño Dest als vervanger van de ongelukkig spelende Marin de grip terug te krijgen, maar de eerstvolgende kans was voor APOEL. Een knappe redding van Onana voorkwam een achterstand.

Ajax kwam er amper nog uit en moest bij het ingaan van de slotfase ook nog eens met tien man verder na een onbeholpen overtreding van Mazraoui. Gek genoeg herpakten de Amsterdammers zich daarna weer een beetje, al mochten ze niet mopperen dat het 0-0 bleef.

Ajax-coach Erik ten Hag langs de lijn op Cyprus. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League