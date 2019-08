Ajax begint dinsdag met Noussair Mazraoui en Joël Veltman in de achterhoede aan het heenduel met APOEL in de play-offs van de Champions League. Hakim Ziyech staat zoals verwacht eveneens in de basis bij de Amsterdammers.

Mazraoui keert terug van een lichte blessure en speelt als rechtsback. Veltman staat met Lisandro Martínez in het centrum van de defensie en Nicolás Tagliafico is de linksachter.

Trainer Erik ten Hag koos zaterdag in het gewonnen uitduel met VVV-Venlo (1-4) bij absentie van Mazraoui achterin nog voor Sergiño Dest, die tegen APOEL op de bank zit. Datzelfde geldt voor Perr Schuurs, die in Venlo in plaats van Veltman startte.

Het middenveld blijft op Cyprus met Razvan Marin, Donny van de Beek en Daley Blind intact. De Ajax-aanval bestaat zoals verwacht uit Ziyech, aanvoerder Dusan Tadic en David Neres. Ziyech liet zich tegen VVV geblesseerd wisselen, maar zijn kwetsuur bleek niet ernstig.

Bij tegenstander APOEL is er een basisplaats voor Uros Matic. De middenvelder is geen onbekende in Nederland, want hij speelde 2,5 jaar voor NAC Breda. Keeper Boy Waterman zit op de bank bij de Cyprioten.

Spanjaard Lahoz leidt APOEL-Ajax

APOEL-Ajax begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz. De return is volgende week woensdag op hetzelfde tijdstip in de Johan Cruijff ArenA.

Op weg naar de play-offs rekende Ajax ternauwernood af met het Griekse PAOK. APOEL was over twee wedstrijden te sterk voor het Azerbeidzjaanse Qarabag.

Opstelling APOEL: Belec; Merkis, Iannou, Joãozinho; Bezjak, Souza, Gentsoglou, Matic, Mihajlovic; Suleiman, Pavlovic.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Martínez, Tagliafico; Marin, Van de Beek, Blind; Ziyech, Tadic, Neres.

Bekijk het programma in de Champions League