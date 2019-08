Thomas Doll gelooft erin dat hij Ajax kan uitschakelen met APOEL Nicosia. De Duitser is pas net in dienst als trainer van de Cyprioten, maar zijn eerste indrukken geven hem vertrouwen in een goede afloop.

"We weten dat we foutloos moeten zijn en ik ben ervan overtuigd dat we goed voor de dag zullen komen", zei de 53-jarige Doll maandagavond op zijn persconferentie.

"Als ik zie hoe mijn spelers in de afgelopen dagen hebben gewerkt, dan maakt me dat optimistisch. Alles kan gebeuren en Ajax heeft recent wat doelpunten tegen gekregen. We moeten erin geloven."

Doll werd zo'n anderhalve week geleden aangesteld als trainer van APOEL, dat de Italiaan Paolo Tramezzani ontsloeg na het verlies tegen Qarabag (1-2) in de derde voorronde van de Champions League. In de return klaarden de Cyprioten de klus alsnog.

'Laten we dromen'

Voor Doll is het een rare gewaarwording dat hij direct aan de bak moet met APOEL. "Twee weken geleden was ik nog op vakantie en nu ben ik klaar om Ajax onder ogen te komen. Laten we dromen", zei hij.

"Zeker in dit soort wedstrijden is het belangrijk dat we goed verdedigen. Ajax scoort veel en als we te veel ruimte weggeven, kan dat een probleem worden. Het worden twee moeilijke wedstrijden, maar we gaan ervan genieten."

De Cypriotische competitie is nog niet begonnen. APOEL heeft al wel vier Europese duels gespeeld, want in de tweede voorronde van de Champions League werd gewonnen van het Bosnische Sutjeska.

APOEL-Ajax begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz. De return is volgende week woensdag om dezelfde tijd in de Johan Cruijff ArenA.

