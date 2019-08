Ajax treft met APOEL Nicosia in de play-offs van de Champions League een club die in 2012 de voetbalwereld verbaasde, maar sindsdien in de anonimiteit bivakkeert. De Cypriotische topclub hoopt desondanks op een nieuwe stunt, maar toont zich uiterst bescheiden.

Het werd destijds gezien als een van de grote voetbalwonderen van de 21e eeuw. Het kleine APOEL dat in het seizoen 2011/2012 met een selectie ter waarde van nog geen 1,5 miljoen euro tot de kwartfinales van de Champions League reikte. Dat daarin over twee duels met 2-8 werd verloren van Real Madrid, deed daar niets aan af.

Het bleek in de jaren daarna een incident te zijn geweest. APOEL, bijgenaamd de 'Legendes', haalde geen enkele keer meer de knock-outfase van de Champions League of de Europa League (in 2014 in een groep met Ajax in de CL) en werd vorig seizoen zelfs uitgeschakeld in de voorrondes van beide Europese toernooien.

"APOEL is daarna wel gewoon zeven keer op rij landskampioen geworden", zegt Michalis Iacovides, die APOEL volgt namens de krant Cyprus Mail. "Ze zijn nog steeds de beste van Cyprus, maar over de grens mag je niet elk jaar een wonder verwachten van een Cypriotische club. Wonderen gebeuren maar één keer in de zoveel jaar."

"Als APOEL wint van Ajax zou dat ook een wonder zijn. Ik zie het als David tegen Goliath. Ajax is normaal gesproken zoveel beter. Ze zorgden vorig seizoen voor het meeste entertainment in de Champions League. Ze hadden het verdiend om de finale te halen en die ook te winnen. Elke voetbalfan was voor Ajax."

Het elftal van Ajax dat het in 2014 opnam tegen APOEL Nicosia. (Foto: Pro Shots)

Ajax hoeft geen heksenketel te verwachten

Ajax hoeft dinsdag in de heenwedstrijd geen heksenketel te verwachten in het GSP-stadion. De fanatieke aanhang is namelijk sinds augustus niet meer bij een thuiswedstrijd geweest, omdat de supporters boos zijn dat sinds een fancard verplicht is om op de tribune te mogen zitten.

"Ik weet ook niet precies waarom, maar de fanatieke aanhang van APOEL, de ultra's zoals we die hier noemen, haat die fancard. Ik hoorde dat Klaas-Jan Huntelaar iets riep over een hete sfeer bij APOEL, maar ik betwijfel of dat deze avond daadwerkelijk het geval is", aldus Iacovides.

Het was afgelopen seizoen sowieso behoorlijk onrustig bij APOEL. De relatief onervaren trainer Paolo Tramezzani lag overhoop met een aantal spelers en kon ook niet opschieten met technisch directeur Domenico Teti, die hem nota bene eind 2018 aanstelde na een beroerde seizoensstart.

"Tramezzani bleef tot onvrede van de spelersgroep steeds maar weer vasthouden aan een 3-5-2-opstelling, ook al vroeg de wedstrijd om iets anders. Hij had een heel sterke eigen mening. Hij heeft na de winterstop zonder opgave van reden zomaar drie spelers uit de selectie gegooid", vertelt Iacovides.

Thomas Doll nam twee weken geleden het stokje over van Paolo Tramezzani. (Foto: Pro Shots)

Tramezzani twee weken geleden ontslagen

Tramezzani werd twee weken geleden ontslagen. Hij moest zijn spullen pakken na de 1-2-nederlaag in de heenwedstrijd tegen FK Qarabag in de derde voorronde. Meteen werd hij opgevolgd door de geroutineerde Thomas Doll, die vorige week bij zijn debuut APOEL toch nog naar de play-offs loodste dankzij een 0-2-zege in de return tegen Qarabag.

"Doll speelt in een 4-4-2-opstelling", weet Iacovides. "Hij had wat geluk tegen Qarabag, maar dat heb je natuurlijk ook nodig. Ik kan nog niet echt zeggen of er een verschil in coaching zit tussen Tramezzani en Doll. Feit is wel dat APOEL een kerkhof voor trainers is. Ze hebben in de laatste vijf jaar acht trainers gehad."

APOEL lijkt zich al te hebben neergelegd bij een eventuele nederlaag tegen Ajax. De club plaatste na de ontsnapping tegen Qarabag een tweet met daarin de tekst 'vereerd en trots dat we het mogen opnemen tegen Ajax, tegen wie we niets te verliezen hebben'. Ajax reageerde met 'We're coming for you!'

"Bang is niet het juiste woord", zegt Iacovides. "Dat zou niet de juiste houding zijn. APOEL weet gewoon dat het ontzettend moeilijk wordt tegen Ajax. Als sterspeler Musa Al-Taamari in vorm is, kunnen ze wellicht wat uitrichten, maar het veiligstellen van de groepsfase van de Europa League is al een prijs op zich."

De heenwedstrijd tussen APOEL en Ajax is dinsdag om 21.00 uur in Nicosia en de return is volgende week woensdag eveneens om 21.00 uur in Amsterdam. De winnaar van het tweeluik plaatst zich niet alleen voor de groepsfase van de Champions League, maar krijgt ook een premie van 15,25 miljoen euro.

