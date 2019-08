Hedwiges Maduro verwacht dat Ajax zich ten koste van APOEL Nicosia gaat plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. De oud-prof en huidige analist van FOX Sports vindt wel dat er over het algemeen te negatief wordt gedacht over het voetbal op Cyprus.

"Op Cyprus spelen gewoon goede clubs, die moet je niet onderschatten. Ik hoorde laatst Johan Derksen roepen dat ze allemaal het niveau van RKC hebben, maar dat is niet zo. Ze pakken al jarenlang punten tegen ploegen als Dortmund en Everton", aldus Maduro, die van 2004 tot 2007 bij Ajax speelde en in 2018 zijn carrière afsloot bij Omonia Nicosia, tegen NUsport.

Toch denkt Maduro niet dat APOEL, de kampioen van Cyprus, zich kan meten met Ajax. Hij ziet bij de Amsterdammers veel meer kwaliteit rondlopen, hoewel ze deze zomer na het succesvolle vorige seizoen - waarin de halve finale van de Champions League werd bereikt - sterkhouders Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong kwijtraakten.

"APOEL is altijd in staat geweest om grote spelers uit bijvoorbeeld de Premier League en La Liga te halen, maar die zaten dan wel allemaal aan het einde van hun loopbaan. Voor hen is Cyprus en vooral APOEL aantrekkelijk om af te bouwen vanwege het salaris en het weer. Er liepen altijd veel Brazilianen rond en ze hebben nu Reza Ghoochannejhad en Boy Waterman."

"Ajax moet gewoon naar zichzelf kijken", vervolgt Maduro. "Als ze hun niveau halen, dan moet APOEL geen probleem vormen. Maar Ajax is natuurlijk nog zoekende, vooral naar wie er op het middenveld naast Blind komt te staan. Je moet niet raar opkijken als Van de Beek een keer naar achteren wordt gehaald en Neres op '10' wordt gezet."

'PAOK is sterker dan APOEL'

Maduro is bovendien van mening dat Ajax met PAOK al de zwaarst mogelijke tegenstander heeft gehad in de voorrondes van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag won in de derde voorronde over twee duels met 5-4 van PAOK, de kampioen van Griekenland.

"PAOK heeft betere spelers dan APOEL. Ze hebben ongeveer dezelfde speelstijl. Ook APOEL zal hopen op balverlies van Ajax en dan gokken op de counter. Maar daarin zijn ze wel minder dan PAOK en ze zullen ook meer ruimtes gaan weggeven."

"Ajax zal ook geen last hebben van de omstandigheden op Cyprus. Het is daar momenteel rond de 35 graden en dat hebben ze in Griekenland al meegemaakt. Bij APOEL is er niet echt sprake van een heksenketel. Dat is bij PAOK veel erger. Het is wat dat betreft een prima loting."

De heenwedstrijd tussen APOEL en Ajax is dinsdag om 21.00 uur in Nicosia en de return is volgende week woensdag eveneens om 21.00 uur in Amsterdam. De winnaar van het tweeluik plaatst zich niet alleen voor de groepsfase van de Champions League, maar krijgt ook een premie van 15,25 miljoen euro.

