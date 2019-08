De spelers van Ajax vinden ondanks het bereiken van de play-offs van de Champions League dat er nog veel valt te verbeteren. Daarbij benadrukken ze wel dat het aan het begin van vorig seizoen ook niet vlekkeloos liep en het uiteindelijk een historisch jaar werd voor de club.

"We laten over het algemeen heel goede dingen zien, maar er is ook veel om te verbeteren. Als we goed staan, kunnen we de druk erop houden en in ons spel komen, maar als dat niet zo is, dan krijgen we een counter om onze oren en zijn we kwetsbaar", zegt Daley Blind.

"Er is nog genoeg werk aan de winkel", vult Noussair Mazraoui zijn ploeggenoot aan. "Het ontbreekt af en toe ook nog aan communicatie en de automatismen. We kunnen ook niet verwachten dat we meteen hetzelfde niveau halen als er drie sterkhouders vertrekken. Daar moeten we wel zo snel mogelijk naar toewerken."

Ajax plaatste zich dinsdag ten koste van de Griekse kampioen PAOK met de nodige moeite voor de play-offs van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag maakte in de return in eigen huis een 0-1-achterstand ongedaan en won nipt met 3-2, mede dankzij twee rake strafschoppen van Dusan Tadic. De Serviër miste ook nog een penalty.

'Alle vertrouwen dat het weer goedkomt'

De spelers van Ajax houden ook vooral vorig seizoen in het achterhoofd. De Amsterdammers verspeelden toen eveneens direct punten in de competitie en hadden in de voorrondes hun handen vol aan Standard Luik en Dynamo Kiev, om daarna door te stoten naar de landstitel, de eindzege in de beker en halve finales van de Champions League.

"We waren aan het begin van vorig seizoen niet zo'n geoliede machine als aan het eind. Het was toen ook wennen aan elkaar", aldus Blind. "Ik weet nog dat we in de openingsfase van de wedstrijd in Luik een paar keer werden weggespeeld over de flank. Daar zijn we met succes aan gaan werken. Dat gaan we nu ook weer doen."

Mazraoui: "Ik heb er alle vertrouwen in dat het weer goed komt. We zijn zeker nog niet op ons best. Er zit nog genoeg rek in, maar dat is eigenlijk ook alleen maar goed. We kunnen verder bouwen op de teamspirit die we tegen PAOK hebben getoond. Daar begint het tenslotte allemaal mee."

De spelers van Ajax vieren de zege op PAOK met de fans. (Foto: Pro Shots)

Blind en Mazraoui wisselen regelmatig van positie

Blind en Mazraoui hebben mede door het vertrek van Matthijs de Ligt (Juventus), Frenkie de Jong (FC Barcelona) en Lasse Schöne (Genoa) dit seizoen nog geen vaste positie. Zo was Blind dit seizoen al controleur en centrale verdediger en fungeerde Mazraoui al als middenvelder en rechtsback.

"Ik heb in het verleden veel op het middenveld gespeeld, maar we spelen nu wat anders en het is voor mij soms ook nog zoeken", erkent Blind. "Met name als de tegenstander aan de bal is. Ik heb tot nu toe heel goede wedstrijden afgewisseld met voldoendes. Ik moet ook groeien als ik op het middenveld blijf staan."

Mazraoui: "Het heeft zo zijn voor- en nadelen. Het voordeel is dat ik op meerdere posities uit de voeten kan en het nadeel is dat ik misschien toch liever een aantal wedstrijden achter elkaar op dezelfde positie speel, zodat ik me optimaal kan ontwikkelen op die plek."

Ajax staat in de play-offs van de Champions League dinsdag op Cyprus tegenover APOEL Nicosia. Acht dagen later is de return in Amsterdam. De ploeg van coach Erik ten Hag gaat zaterdag in de Eredivisie op bezoek bij VVV-Venlo. Dat duel is verplaatst van 19.45 naar 18.30 uur.