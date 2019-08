PAOK Saloniki-trainer Abel Ferreira vindt dat het vooral aan de arbitrage te wijten is dat zijn ploeg er dinsdag niet in slaagde om Ajax uit te schakelen in de derde voorronde van de Champions League. De Grieken verloren in Amsterdam met 3-2.

Ajax kreeg liefst drie strafschoppen van de Engelse arbiter Craig Pawson, waarvan er twee benut werden door Dusan Tadic. PAOK wilde in de slotseconden een vrije trap wegens hands, maar kreeg die niet.

"Ajax bezorgde ons niet heel veel problemen, maar drie penalty's maakte het verschil. Als het nodig was geweest, had de scheidsrechter ook nog wel een vierde penalty gegeven", zei een boze Ferreira na de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.

"Kijk maar eens naar wat er gebeurt voorafgaand aan die derde strafschop en trek je conclusies. We hielden rekening met een sterk Ajax, maar er speelden factoren mee waar we geen invloed op hadden."

PAOK kwam in Amsterdam op voorsprong dankzij oud-Feyenoorder Diego Biseswar, die vlak voor tijd ook voor 3-2 zorgde. De treffers van Ajax werden gemaakt door Tadic (twee) en Nicolás Tagliafico.

'Dit is het begin van een geweldig seizoen'

Ondanks de Griekse woede richting de arbitrage - na het laatste fluitsignaal werd arbiter Pawson bestormd door de staf en spelers - haalt Ferreira ook voldoening uit de wedstrijd in Amsterdam.

"We hebben het over Ajax, dat vorig seizoen bij de beste vier in de Champions League hoorde. We maakten het ze moeilijk en de beslissingen van de scheidsrechter maken dit resultaat extra wrang", aldus de coach.

"Ik wil Ajax feliciteren en ben trots op wat mijn ploeg heeft laten zien. We hebben tot de laatste minuut gevochten. Dit doet pijn, maar is het begin van een geweldig seizoen."

Ook Biseswar kritisch op Pawson

Doelpuntenmaker Biseswar zei bij Ziggo Sport eveneens weinig te snappen van de keuzes van de arbitrage. De tweede penalty van PAOK werd gegeven na hands van de Nederlander.

"Het was een leuke wedstrijd en het ging beide kanten op. We kunnen trots zijn, maar cruciaal waren de penalty's en de beslissingen van de scheidsrechter", zei hij.

"In de laatste minuut maakte de rechtsback van Ajax ook hands. Je hoorde én zag het. Het was een iets andere situatie dan bij mij, maar hands is hands. Iedereen is pissed off."

Ajax staat in de play-offs van de Champions League tegenover het Cypriotische APOEL Nicosia. PAOK moet zich proberen te plaatsen voor de Europa League.