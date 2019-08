De spelers van Ajax zijn opgelucht na de moeizame 3-2-zege op PAOK en daarmee plaatsing voor de play-offs van de Champions League. Ze kregen dinsdag na de late 3-2 van de Grieken flashbacks naar de bizarre uitschakeling tegen Tottenham Hotspur vorig seizoen in de halve finales van het miljoenenbal.

"Die wedstrijd speelde nog wel even door mijn hoofd. Ik vroeg meteen na de 3-2 aan de scheidsrechter hoe lang we nog moesten spelen. Hij zei dat er nog dertig seconden te gaan waren. Gelukkig hebben we het dit keer wel volgehouden", aldus Daley Blind.

"We hadden het er in de kleedkamer ook nog met zijn allen over", vult Joël Veltman zijn ploeggenoot aan. "We dachten na de 3-2 allemaal wel even aan het debacle tegen Tottenham. Dat is ook wel logisch als het nog zo vers is, maar iedereen had zoiets van: dat gaat ons niet voor een tweede keer overkomen."

Ajax was afgelopen seizoen heel dicht bij het bereiken van de finale van de Champions League. De Amsterdammers verspeelden echter in de return in eigen huis tegen Tottenham een comfortabele 2-0-voorsprong, met de 2-3 diep in de blessuretijd van de tweede helft als een dramatisch einde van het sprookje.

Mede daardoor moet Ajax dit seizoen meedoen aan de voorrondes van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag struikelde al bijna meteen over de eerste horde PAOK, maar maakte dinsdag mede dankzij twee rake strafschoppen van Dusan Tadic een 0-1-achterstand ongedaan.

'De Europa League is niet genoeg'

De spelers van Ajax beseffen dat er nog veel valt te verbeteren aan het spel. Tegelijkertijd benadrukken ze dat het het belangrijkste was om te winnen van PAOK om niet direct tegen een nieuwe domper aan te lopen en in de minder lucratieve Europa League terecht te komen.

"Kijk naar de uitschakeling van FC Porto en Celtic. Zo vanzelfsprekend is het allemaal niet meer. Je walst tegenwoordig over geen enkele ploeg meer zomaar heen. De volgende ronde wordt gewoon ook weer een heel lastige", aldus Veltman, die daarmee doelde op het Cypriotische APOEL Nicosia.

"De Europa League is niet genoeg", voegt Dusan Tadic eraan toe. "Ajax moet elk jaar in de Champions League spelen en hoort daarin ook thuis. Het is jammer dat we na onze halvefinaleplaats eerst nog moeten uitkomen in de voorrondes. Die zijn toch een beetje een loterij. In het begin van het seizoen gaat het altijd wat lastiger."

De spelers van Ajax weten weinig van APOEL. Veltman stond als enige van de huidige selectie op het veld toen de clubs in het seizoen 2014/2015 voor het laatst tegenover elkaar stonden in de groepsfase van de Champions League (1-1 in Nicosia en 4-0 in Amsterdam). Tadic komt straks drie landgenoten uit Servië tegen.

"Het is daar net zo'n heksenketel als bij PAOK, dus we kunnen onze borst weer natmaken", stelt Veltman. En Tadic: "Het is in elk geval dichterbij dan de andere optie FK Qarabag. Maar ik denk niet dat mijn landgenoten mij de juiste informatie gaan geven, haha."

