Erik ten Hag is opgelucht dat Ajax dinsdag de play-offs van de Champions League bereikte, maar de trainer van de Amsterdammers zag ook dat er veel misging in de return tegen PAOK (3-2-zege).

"Het was een hectische wedstrijd en er gingen een aantal dingen niet goed", zei Ten Hag tegen Ziggo Sport. "Maar ik ben blij met de teamspirit, we hebben ongelooflijk gevochten."

Het zag er aanvankelijk slecht uit voor Ajax nadat PAOK via Diego Biseswar op voorsprong kwam en Dusan Tadic een strafschop miste. De Servische aanvoerder scoorde kort voor rust alsnog vanaf 11 meter.

In de slotfase stelde Ajax een plek in de play-offs - waarin APOEL Nicosia de opponent is - veilig door treffers van Nicolás Tagliafico en Tadic, die voor de derde keer een penalty mocht nemen. De 3-2 van Biseswar kwam te laat voor PAOK.

"We hebben weerbaarheid getoond", oordeelde Ten Hag. "Als je na de 0-1 een penalty mist, dan moet je je rug rechten en dat hebben we heel goed gedaan."

'Ik ben heel ontevreden over restverdediging'

De uitslag had heel anders kunnen zijn als de Grieken een aantal counters beter hadden uitgespeeld. Het lag enkele malen helemaal open achterin bij Ajax, maar daar wist PAOK niet van te profiteren.

"Ik ben heel ontevreden over de restverdediging vandaag", zei de trainer. "Soms moet je zakelijk zijn, maar we gaven veel te veel counters weg."

Ten Hag baalde vooral omdat hij zijn ploeg vooraf op dat gevaar gewezen had. "Het overkwam ons in Thessaloniki al. Dat hebben we geanalyseerd en besproken, maar het gebeurde ons vanavond weer een paar keer. Dat mag gewoon niet. Als je succesvol wilt zijn, dan moet dat veel beter."

Toch overheerste het positieve gevoel bij de trainer, die Ajax vorig seizoen nog bijna naar de finale van de Champions League leidde. "Bij vlagen hebben we hele mooie aanvallen op de mat gelegd en daardoor een paar goede kansen gecreëerd."

Ajax speelt zaterdag in de Eredivisie uit tegen VVV-Venlo. Volgende week dinsdag beginnen de Amsterdammers op Cyprus aan het tweeluik met APOEL. De return is op woensdag 28 augustus in de ArenA.