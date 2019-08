Dusan Tadic is opgelucht dat hij dinsdagavond zijn fout in de return tegen PAOK in de derde voorronde van de Champions League (3-2-winst) goed wist te maken. De Serviër mocht liefst drie keer aanleggen voor een strafschop en scoorde twee keer.

Tadic miste na een half uur zijn eerste strafschop, maar maakte die misser goed door vlak voor rust de tweede penalty wél te benutten. Vijf minuten voor tijd sloeg de aanvoerder voor de derde keer toe vanaf 11 meter, waardoor hij Ajax aan een plek in de play-offs van de Champions League hielp.

"Het was niet goed dat ik de eerste penalty miste, maar het was geen lastige beslissing voor me om ook die tweede strafschop te nemen", vertelde Tadic na het spannende duel in de Johan Cruijff ArenA in gesprek met Ziggo Sport.

"Spanning is altijd lekker en ik ben een van de meest ervaren spelers in het team. Ik hou ervan om verantwoordelijkheid te pakken en dat moet ik in mijn rol ook doen. Het was voor mij vooral belangrijk om gefocust te blijven."

'We moeten gewoon beter'

Ajax had aan de 3-2-overwinning nipt genoeg om de play-offs te bereiken, want de heenwedstrijd werd vorige week in Griekenland met 2-2 gelijkgespeeld. De ploeg van trainer Erik ten Hag had opnieuw veel moeite met PAOK, merkte ook Tadic.

"Ik sta hier wel een beetje met een opgelucht gevoel", bekende de dertigjarige Servier. "Wij moeten gewoon beter. Aan het begin van het seizoen is het altijd moeilijk voor ons, want er staan andere spelers op bepaalde posities. Het belangrijkste is dat we door zijn."

Ajax moet nog één tegenstander verslaan om de groepsfase van de Champions League te bereiken. De landskampioen speelt in de play-offs een tweeluik met APOEL Nicosia, dat dinsdagavond met Qarabag afrekende.

Dusan Tadic miste zijn eerste strafschop tegen PAOK. (Foto: Pro Shots)