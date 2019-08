Ajax neemt het in de play-offs van de Champions League tegen APOEL Nicosia op. De ploeg uit Cyprus rekende dinsdag af met Qarabag. Club Brugge bereikte mede dankzij Ruud Vormer ten koste van Dynamo Kiev de play-offs.

Qarabag won de heenwedstrijd op Cyprus vorige week nog met 1-2, maar dat bleek niet genoeg voor de ploeg van trainer Gurban Gurbanov. APOEL won de return in het Tofiq Bahramov-stadion met 0-2 en stroomt door naar de play-offs.

Bij rust stond het door een benutte strafschop van Tomas De Vincenti in de 34e minuut al 0-1 voor APOEL. Uros Matic, die tussen 2014 en 2016 voor NAC Breda speelde, maakte twintig minuten voor tijd de benodigde tweede treffer. Qarabag eindigde de wedstrijd met tien man, doordat Richard in blessuretijd zijn tweede gele kaart pakte.

APOEL Nicosia, dat in 2012 stuntte door de kwartfinales van de Champions League te halen, begon deze zomer in de tweede voorronde van het miljoenenbal. De ploeg van trainer Thomas Doll was over twee wedstrijden te sterk voor FK Sutjeska uit Montenegro.

Ajax won de return tegen PAOK in de Johan Cruijff ArenA met 3-2 en dat was door het 2-2-gelijkspel van vorige week genoeg om verder te gaan. De winnaar van het tweeluik tussen Ajax en APOEL Nicosia plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers beginnen dinsdag met een uitwedstrijd en de return in de ArenA is acht dagen later.

Vormer belangrijk voor Brugge

Club Brugge plaatste zich voor de play-offs door Dynamo Kiev uit te schakelen. Na de 1-0-zege in België volstond een 3-3-gelijkspel in de hoofdstad van Oekraïne.

Ruud Vormer had een aandeel in de eerste twee doelpunten van zijn ploeg. De viervoudig international van Oranje gaf bij de 1-1 de assist aan doelpuntenmaker Simon Deli. Kort voor tijd schoot Vormer zelf de 2-2 binnen.

In blessuretijd kwam Dynamo nog op 3-2 en gingen de Oekraïeners vol op jacht naar de verlossende vierde treffer, maar Brugge kon in de counter via Lois Openda profiteren van de ruimte: 3-3. Beide ploegen beëindigden het duel door rode kaarten met tien man.

Ruud Vormer (l) was zeer belangrijk voor Club Brugge in Kiev. (Foto: Pro Shots)

Vilhena scoort voor Krasnodar

Tonny Vilhena zorgde met zijn nieuwe club FK Krasnodar voor een verrassing door FC Porto uit te schakelen. Na een 0-1-thuisnederlaag wonnen de Russen in Porto met 2-3.

Vilhena opende al in de derde minuut de score door raak te schieten na een hoekschop. Bij rust was het al 0-3 voor Krasnodar.

In de tweede helft kwam Porto nog sterk terug tot 2-3, maar de verlossende treffer viel niet in de hectische slotfase.

Krasnodar viert de treffer van Tonny Vilhena. (Foto: Pro Shots)

Geen Champions League voor Elia en Van Wolfswinkel

Eljero Elia werd met zijn Turkse club Instanbul Basaksehir uitgeschakeld door Olympiakos, dat voor eigen publiek ook het tweede duel won: 2-0. De aanvaller deed de hele wedstrijd mee bij Basaksehir, dat afgelopen seizoen als tweede eindigde in de Turkse competitie.

Zijn ploeg ging in Piraeus onderuit door doelpunten van Rúben Semedo en Mathieu Valbuena (strafschop). Olympiakos had vorige week in Istanbul al met 1-0 gewonnen.

Zonder de aan zijn hoofd geblesseerde Ricky van Wolfswinkel moest FC Basel met 3-1 buigen voor LASK Linz, dat vorige week in Zwitserland al met 2-1 had gewonnen.

Basel schakelde in de vorige ronde PSV uit, maar de Zwitsers werden nu zelf afgetroefd door LASK Linz. Die nummer twee van Oostenrijk is nu nog één stap verwijderd van het hoofdtoernooi van de Champions League.