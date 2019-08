Ajax begint dinsdag opnieuw met Dusan Tadic in de spits in de return thuis tegen PAOK in de derde voorronde van de Champions League. Kasper Dolberg is door trainer Erik ten Hag niet eens in de wedstrijdselectie opgenomen.

Tadic stond zaterdag ook al in de punt van de aanval in de met 5-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen FC Emmen. Hij werd toen een kwartier voor tijd vervangen door Klaas-Jan Huntelaar, die nog twee doelpunten maakte.

Dolberg was in de heenwedstrijd bij PAOK (2-2) en de eerste competitiewedstrijd tegen Vitesse (2-2) de spits, maar hij maakte daarin geen al te beste indruk en viel tegen PAOK bovendien al na een half uur uit met een heupblessure.

Het is nog niet bekend waarom Ten Hag dinsdag geen gebruik maakt van Dolberg, maar de geruchten gaan dat hij woensdag op huurbasis vertrekt naar het Bayer Leverkusen van oud-Ajax-trainer Peter Bosz.

Ajax in dezelfde opstelling als tegen FC Emmen

Ajax start tegen PAOK in dezelfde opstelling als tegen FC Emmen, wat betekent dat onder anderen Razvan Marin en David Neres, die in Thessaloniki genoegen moesten nemen met een invalbeurt, aan de aftrap verschijnen.

Bij PAOK begint Biseswar zoals verwacht in de basis. De Nederlandse aanvaller had in de heenwedstrijd met een voorassist en een assist een groot aandeel bij beide Griekse doelpunten.

Ajax-PAOK vangt dinsdag om 20.30 uur aan in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Craig Pawson. De winnaar van het tweeluik neemt het in de play-offs op tegen FK Qarabag of APOEL Nicosia.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Martínez, Tagliafico; Marin, Van de Beek, Blind; Ziyech, Tadic, Neres.

Opstelling PAOK: Paschalakis; Matos, Crespo, Varela, Giannoulis; Jaba, Esiti, El Kaddouri, Biseswar; Pelkas, Akpom.