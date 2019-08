Ajax-PAOK Saloniki ·

Stentler denkt dat Ajax de Champions League-play-offs haalt

Voormalig Ajax-speelster en voetbalanalyticus Leonne Stentler denkt dat Ajax dinsdagavond ten koste van PAOK de Champions League-play-offs haalt, mits de Amsterdammers laten zien dat ze hebben geleerd van vorige week. "Het was heel wisselvallig. Tussen de dertigste en 45e minuut was het ineens even chaos en vielen er grote ruimtes", zegt Stentler tegen NUsport. "Het leek een soort onzekerheid en dat zie je alleen als de ploeg niet in balans is." (1/2)