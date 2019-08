Voormalig Ajax-speelster en voetbalanalyticus Leonne Stentler denkt dat Ajax dinsdagavond ten koste van PAOK Saloniki de Champions League-play-offs haalt, mits de Amsterdammers laten zien dat ze hebben geleerd van vorige week.

Tijdens het heenduel in Griekenland was er aanvankelijk niets aan de hand voor Ajax, maar in de eerste helft ging het bij een 0-1-voorsprong ineens mis in het laatste kwartier. De ruststand was 2-1 in het voordeel van PAOK en de wedstrijd eindigde in 2-2.

"Het was heel wisselvallig. Tussen de 30e en 45e minuut was het ineens even chaos en vielen er grote ruimtes", zegt Stentler, die analyticus is bij de NOS en tussen 2012 en 2015 voor Ajax speelde, tegen NUsport.

"De verdediging stapte achteruit en dan is het voor een tegenstander supermakkelijk om erdoorheen te voetballen. Het leek een soort onzekerheid en dat zie je alleen als de ploeg niet in balans is. Dan weet je niet zo goed hoe je het onder controle moet houden."

Volgens de zestienvoudig international van de Oranjevrouwen schuilt daar het gevaar voor de return in de Johan Cruijff ArenA. "Ze zullen de beelden van vorige week nog wel even hebben bekeken. Als je die fout weer maakt, help je PAOK in het zadel."

'Denk dat Veltman en Martínez weer spelen'

Stentler vindt het logisch dat Ajax-trainer Erik ten Hag zaterdag tegen FC Emmen voor Joël Veltman in plaats van Perr Schuurs koos in het hart van de verdediging. "Ik verwacht dat hij vanavond tegen PAOK weer voor Veltman en Lisandro Martínez kiest. Schuurs zat er in Griekenland niet helemaal lekker in", zegt ze.

De oud-voetbalster denkt dat Ten Hag tegen PAOK ook moet vasthouden aan de aanvallers die hij tegen Emmen opstelde. "Ik zou weer kiezen voor David Neres en Hakim Ziyech op de vleugel en Dusan Tadic in de spits, met Donny van de Beek daarachter."

"Die aanval is heel dynamisch tegen een compact PAOK. Je móét wel dynamisch zijn om daardoorheen te komen. Ze zijn ook goed op elkaar afgestemd. Van de Beek creëert ruimte en dan zijn er veel spelers die daar in kunnen duiken."

Stentler verwacht dat Ajax het op kwaliteit sowieso gaat redden tegen PAOK. "Ik denk dat ze met 3-1 winnen en ik durf wel te zeggen dat ze daarna in de play-offs ook de Champions League gaan halen."

Ajax-PAOK begint dinsdag om 20.30 uur en staat onder leiding van de Engelse arbiter Craig Pawson. In de play-offs is Qarabag FK uit Azerbeidzjan of het Cypriotische APOEL Nicosia de mogelijke tegenstander.