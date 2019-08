PAOK Saloniki-trainer Abel Ferreira heeft veel vertrouwen in zijn ploeg voor de return tegen Ajax in de derde voorronde van de Champions League. De Portugees voorziet een mooie avond in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik denk dat we beter zullen zijn dan tijdens het heenduel. Mijn spelers hebben al geschiedenis geschreven, maar zijn hongerig en willen meer", zei Ferreira maandag bij zijn perspraatje.

"Het uitschakelen van Ajax is daarin een eerste stap. We zullen zeker enkele verrassingen voorbereiden. We zullen moed, intelligentie en goed voetbal moeten laten zien."

PAOK, dat vorig seizoen ongeslagen kampioen van Griekenland werd, hield Ajax vorige week in het eigen Toumbastadion op een 2-2-gelijkspel. De ploeg van Ferreira kwam op een 2-1-voorsprong, waarna Klaas-Jan Huntelaar gelijkmaakte.

'Vechten met alles wat we in ons hebben'

Volgens de veertigjarige Ferreira moet bij PAOK alles wijken voor het bereiken van de Champions League.

"We hebben ons ten doel gesteld om de play-offs te bereiken, al voordat bekend werd dat we Ajax zouden treffen. We gaan daarvoor vechten met alles wat we in ons hebben", zei hij.

Oud-Feyenoorder Diego Biseswar schoof ook aan bij de persconferentie en de Nederlander is eveneens vol vertrouwen. "Ik denk dat we door zullen gaan. We hebben een geweldige ploeg en willen dat graag laten zien. We moeten rustig blijven en onze kansen grijpen."

Ajax-PAOK begint dinsdag om 20.30 uur en staat onder leiding van de Engelse arbiter Craig Pawson. In de play-offs is Qarabag FK uit Azerbeidzjan of het Cypriotische APOEL Nicosia de tegenstander.