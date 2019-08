Ajax-trainer Erik ten Hag werkt met veel vertrouwen toe naar het cruciale thuisduel met PAOK in de derde voorronde van de Champions League. De coach verwacht dat zijn ploeg dinsdagavond in de Johan Cruijff ArenA niet tegen hetzelfde probleem als vorige week in Griekenland zal aanlopen.

Ajax had in de heenwedstrijd in Thessaloniki 68 procent van het balbezit en kwam tot zeventien schoten op doel, tegenover zeven voor PAOK, maar een slecht laatste kwartier voor rust leverde twee tegentreffers op (goals van Chuba Akpom en Léo Matos).

"In deze fase van het seizoen kan het een keer gebeuren dat het organisatorisch niet goed gaat, en dat gebeurde vorige week bij ons in het laatste kwartier van de eerste helft. Dat zal morgen niet weer gebeuren", zei Ten Hag maandag op zijn persconferentie.

"We hebben die fase de afgelopen dagen namelijk heel nauwkeurig besproken met de spelers, iedereen weet nu wat ze moeten doen. Ik verwacht dat er morgen sturing op het veld komt, die moet voorkomen dat hetzelfde nog een keer zal gebeuren."

Door treffers van Hakim Ziyech en Klaas-Jan Huntelaar begint Ajax dinsdag met een prima uitgangspositie aan het thuisduel met de kampioen van Griekenland. De halvefinalist van vorig seizoen heeft aan een 0-0- of 1-1-gelijkspel genoeg om de laatste voorronde te bereiken. "Maar we gaan ervoor om de wedstrijd te winnen", aldus Ten Hag. "Dat past bij onze stijl."

Daley Blind, die ook aanschoof bij de persconferentie, sloot zich aan bij de woorden van zijn trainer. "We zullen weer het initiatief nemen. Het gaat om de automatismen en ik denk dat we daar zeker stappen in zetten. Net als vorig jaar zullen we moeten groeien in het seizoen, maar ik zie iets moois ontstaan in het elftal."

Mazraoui lijkt fit voor duel met PAOK

Ten Hag verwacht dat hij dinsdag gewoon kan beschikken over Noussair Mazraoui. De 21-jarige verdediger annex middenvelder viel zaterdag in het competitieduel met FC Emmen (5-0-zege) in de 54e minuut uit met een lichte bilspierblessure, maar de schade valt mee.

De trainer erkende dat hij door zijn brede selectie wederom harde keuzes zal moeten maken voor zijn basisopstelling. "Het zal niet lukken om iedereen tevreden te houden, maar de spelers moeten beseffen dat het team op één staat, daarna komen pas de individuele belangen."

Ten Hag zei dat hij zich geen zorgen maakt om Kasper Dolberg. De Deen begon het seizoen als eerste spits, maar tegen Emmen kreeg Dusan Tadic de voorkeur in de punt van de aanval, viel Huntelaar in en bleef Dolberg op de bank. "Kasper heeft een uitstekende voorbereiding gehad. Maar Tadic en Huntelaar doen het uitstekend."

Ajax-PAOK begint dinsdag om 20.30 uur en staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Craig Pawson.

De winnaar van de tweestrijd neemt het in de play-offs op tegen het Azerbeidzjaanse Qarabag FK of het Cypriotische APOEL Nicosia. Qarabag won het heenduel vorige week met 1-2.