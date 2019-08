PAOK-aanvaller Diego Biseswar is positief gestemd voor de return tegen Ajax in de derde voorronde van de Champions League. De oud-Feyenoorder ziet ondanks het 2-2-gelijkspel van dinsdagavond genoeg kansen voor de Grieken in de Johan Cruijff ArenA.

"Er zijn altijd kansen. Ajax moet in eigen huis komen en wij zullen zoals altijd goed compact staan met z'n allen. Hopelijk kunnen we de mogelijkheden die we krijgen ook afmaken", zei Biseswar na het heenduel in gesprek met de NOS.

Ajax leek door een vroeg doelpunt van Hakim Ziyech een eenvoudige avond tegemoet te gaan in Thessaloniki, maar niets bleek minder waar. De Amsterdammers werden in de laatste twintig minuten van de eerste helft bij vlagen weggespeeld door PAOK en incasseerden ook twee treffers.

Invaller Klaas-Jan Huntelaar zorgde er na rust met enig fortuin alsnog voor dat Ajax voor de tiende Europese uitwedstrijd op rij ongeslagen bleef én met een redelijke uitgangspositie kan toewerken naar de return van dinsdag voor eigen publiek.

"Het was een interessante wedstrijd, maar de 2-2 was wel zonde", bekende Biseswar. "We lieten Ajax voetballen en wachtten tot de ruimtes kwamen om toe te slaan. We konden vaker scoren, maar jammer genoeg is dat niet gelukt."

Diego Biseswar in duel met Hakim Ziyech. (Foto: Pro Shots)

'Ajax van alle tegenstanders de moeilijkste'

De 31-jarige Biseswar genoot wel met volle teugen van de steun die zijn ploeg van het thuispubliek kreeg in het Toumpas-stadion. "De fans zagen in de tweede helft dat we wat vermoeider raakten en probeerden ons op te peppen. Dat lukte niet altijd, maar ik kijk wel terug op een leuke wedstrijd."

Biseswar is bezig aan zijn vierde seizoen bij PAOK, waar hij in de zomer van 2016 een meerjarig contract tekende. De geboren Amsterdammer, die tussen 2005 en 2011 voor Feyenoord speelde en in Nederland ook het shirt van De Graafschap en Heracles Almelo droeg, geniet met volle teugen van zijn verblijf in Griekenland.

"Het bevalt mij en mijn gezin tot nu toe heel goed hier. We hebben vorig jaar de dubbel gewonnen en daardoor is iedereen positief. We willen graag in de Champions League spelen, al hebben we van alle mogelijke tegenstanders in de voorronde met Ajax de moeilijkste gekregen. Maar goed, datzelfde geldt voor Ajax."

De return tussen Ajax en PAOK begint volgende week dinsdag om 20.30 uur in de Johan Cruijff ArenA. PAOK plaatste zich nog nooit voor het hoofdtoernooi van de Champions League, terwijl Ajax afgelopen seizoen nog tot de halve finales reikte.