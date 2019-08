Ajax-trainer Erik ten Hag kan goed leven met het 2-2-gelijkspel van Ajax tegen PAOK in derde voorronde van de Champions League. De coach was dinsdag vooral tevreden over het vertoonde spel in de tweede helft, maar zag ook nog voldoende verbeterpunten.

"Een 2-2-eindstand is hier een prima resultaat", zei Ten Hag bij Ziggo Sport. "Ik heb veerkracht bij mijn ploeg gezien. De tweede helft was volledig voor ons. Op basis daarvan hadden we het verdiend om hier te winnen, dus het is nog wel een kleine domper dat dit niet is gelukt."

Ajax kwam via Hakim Ziyech na tien minuten op voorsprong in het Griekse Thessaloniki. Door twee tegentreffers in de slotfase van de eerste helft keken de Amsterdammers halverwege tegen een 2-1-achterstand aan. Invaller Klaas-Jan Huntelaar zette kort na rust de 2-2 op het scorebord.

"In het laatste kwartier voor rust deden we niet meer wat we moesten doen", vervolgde Ten Hag. "Twee spelers van mijn ploeg hielden zich niet aan de afspraken, waardoor het hele team van slag raakte."

"Tijdens de rust heb ik een aantal dingen recht kunnen zetten in zowel de opbouw als de veldbezetting. Ook verdedigend hadden we het beter op orde, waardoor we de controle op het veld weer terugkregen."

Doelpuntenmaker Ziyech werd tien minuten voor tijd gewisseld door Ten Hag. (Foto: Pro Shots)

'We willen de hele wedstrijd de betere ploeg zijn'

"Het is een goed resultaat, maar nog lang geen gelopen koers", aldus de trainer, die komende zaterdag met Ajax in de Eredivisie FC Emmen op bezoek krijgt.

"We moeten nog verbeteren en dit weekend zal dat al moeten gebeuren. Het stemt tevreden dat we zeventig minuten lang de betere ploeg zijn, maar uiteindelijk wil je de hele wedstrijd de overhand hebben. Daar gaan we in de komende weken aan werken."

De return tussen Ajax en PAOK is volgende week dinsdag om 20.30 uur in de Johan Cruijff ArenA.