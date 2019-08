Dusan Tadic en Hakim Ziyech zijn kritisch op Ajax na het gelijkspel bij PAOK in de derde voorronde van de Champions League. De sterspelers vinden dat de Amsterdammers nog flink moeten verbeteren.

Dankzij een van richting veranderde vrije trap van Ziyech leidde Ajax al vroeg in Thessaloniki, maar bij rust was het 2-1 voor PAOK. In de tweede helft maakte Klaas-Jan Huntelaar gelijk.

"We moeten kritisch zijn. In het begin deden we veel goed, maar na vijftien minuten vielen we terug. Het moet beter, we hadden hier moeten winnen", zei aanvoerder Tadic bij Ziggo Sport.

"We stonden vaak niet goed gepositioneerd in de opbouw, verloren veel de bal en waren onrustig. PAOK kon daardoor counteren. We moeten volwassener worden en sterker zijn in de duels."

De Serviër zag dat het in de tweede helft beter ging. "Daley Blind kwam vaker aan de bal en toen ging het beter, want hij is heel belangrijk voor ons en speelt slim. Opbouwend waren we toen beter."

Een van richting veranderde vrije trap van Hakim Ziyech betekende de 0-1 in Thessaloniki. (Foto: Pro Shots)

Ziyech: 'Maakten het onszelf moeilijk'

Ziyech sprak woorden van gelijke strekking. "2-2 is een goede uitslag, maar tevreden ben ik niet echt. We creëerden genoeg kansen, maar we waren net niet scherp genoeg", zei de maker van de openingstreffer.

"We maakten het onszelf heel moeilijk, vooral in de laatste twintig minuten voor rust. Gezien de kansen hadden we hier gewoon moeten winnen."

Net als Tadic zag Ziyech dat Ajax zich na rust herpakte in het Toumbastadion. "In de tweede helft hebben we het wél goed gedaan. Een compliment aan de ploeg wat dat betreft."

De return tussen Ajax en PAOK is volgende week dinsdag om 20.30 uur in de Johan Cruijff ArenA. Drie dagen eerder speelt de regerend landskampioen in de tweede Eredivisie-speelronde thuis tegen FC Emmen (aftrap: 19.45 uur).