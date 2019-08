Ajax is het Europese seizoen dinsdag begonnen met een gelijkspel bij PAOK in de derde voorronde van de Champions League. De halvefinalist van vorig seizoen herpakte zich na een matige eerste helft: 2-2.

Ajax leidde al vroeg in het Toumbastadion in Thessaloniki door een van richting veranderde vrije trap van Hakim Ziyech, maar nog voor rust ging het mis. Chuba Akpom en Leo Matos scoorden voor PAOK.

In de tweede helft zorgde invaller Klaas-Jan Huntelaar van dichtbij voor 2-2. Na dat doelpunt zat er meer in voor Ajax tegen het vermoeid ogende PAOK, maar de winnende treffer viel niet meer.

Desondanks kent Ajax, dat voor het tiende Europese uitduel op rij ongeslagen bleef, een goede uitgangspositie voor de return. Beide ploegen treffen elkaar volgende week dinsdag in de Johan Cruijff ArenA om 20.30 uur opnieuw.

Drie dagen eerder speelt regerend landskampioen Ajax in de tweede Eredivisie-speelronde thuis tegen FC Emmen (aftrap: 19.45 uur).

Met een knappe kopbal zette Leo Matos zijn club PAOK op 2-1 tegen Ajax. (Foto: Pro Shots)

Ajax begint goed in Thessaloniki

Aanvankelijk was er dinsdag niets aan de hand voor Ajax in Thessaloniki. Trainer Ten Hag, die op het middenveld Noussair Mazraoui boven Razvan Marin verkoos en vasthield aan spits Kasper Dolberg, zag dat zijn ploeg controleerde en het gevaarlijkst was. PAOK loerde op de counter.

Bij vrijwel de eerste echte mogelijkheid voor Ajax was het direct raak. Ziyech draaide een vrije trap scherp in en de bal belandde via het hoofd van PAOK-verdediger Dimitris Giannoulis in het doel.

Ajax hield een overwicht en Ziyech was met een van richting veranderd schot dicht bij 0-2. De tweede Amsterdamse treffer leek dichterbij dan de gelijkmaker, maar na ruim een half uur ging het toch mis.

PAOK kreeg bij een tegenstoot veel ruimte en op aangeven van oud-Feyenoorder Diego Biseswar schoot spits Akpom raak. Ajax was het kwijt en zeven minuten later tekende Matos met een fraaie kopbal met 2-1, waarna Joël Veltman met een goede ingreep zelfs 3-1 voorkwam.

Vreugde bij de Ajacieden na de openingstreffer in Thessaloniki. (Foto: Pro Shots)

Overwicht leidt tot treffer Huntelaar

In de tweede helft ging Ajax op zoek naar de gelijkmaker en die leek er al snel te komen. Bij een mooie aanval kon Ziyech vrij uithalen, maar de spelmaker schoot over.

Hoewel de ploeg van Ten Hag niet echt overtuigde, kwam Ajax vaker in de buurt van PAOK-doelman Alexandros Paschalakis dan dat de Grieken voor Ajax-keeper André Onana opdoken.

Na ruim tien minuten was het met wat geluk wél raak. Huntelaar, die in de eerst helft inviel voor de geblesseerde Dolberg, kreeg de bal vlak voor het doel tegen zich aangeschoten door PAOK-verdediger Fernando Varela.

Richting de slotfase oogden de Grieken vermoeider en hield Ajax het initiatief, maar de scherpte om het af te maken ontbrak. De grootste kans was voor Huntelaar, die naast tikte. Desondanks kent Ajax een goede uitgangspositie voor de return.

In de tweede helft tekende Klaas-Jan Huntelaar van dichtbij voor de gelijkmaker. (Foto: Pro Shots)