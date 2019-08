Ajax treft dinsdag met PAOK geen onbekende tegenstander. De Amsterdammers stonden in de afgelopen jaren al meerdere keren tegenover de Grieken, maar in de tussentijd is er veel veranderd bij de club uit Thessaloniki.

Uitzinnige taferelen begin mei in het centrum van Thessaloniki. Duizenden PAOK-fans verzamelen zich bij de Witte Toren om hun helden een groots onthaal te geven. De spelers hebben net voor het eerst in de clubgeschiedenis de dubbel veroverd (ongeslagen landskampioen en bekerwinnaar) en rijden in een open bus door de stad.

Er komen ook de nodige emoties los, want met de dubbel heeft PAOK de hegemonie van de echt grote clubs in Griekenland doorbroken. De laatste dertig jaar ging het kampioenschap namelijk steevast naar Olympiakos, AEK Athene of Panathinaikos. En nu dus het 'kleine' PAOK, dat wel steeds groot droomde.

Net als Ajax moest echter ook PAOK deze zomer de tol betalen voor het succes. Een aantal sterkhouders vertrokken, van wie Efthymois Koulouris de meest in het oog springende naam is. De 23-jarige Griekse spits verdiende met zijn negentien competitiedoelpunten een transfer naar Toulouse voor 3,5 miljoen euro.

"PAOK is eigenlijk nog niet helemaal klaar voor het seizoen. De nieuwe trainer Abel Ferreira (de opvolger van de verrassend naar Al Hilal vertrokken Razvan Lucescu, red.) is vooral op het middenveld nog zoekende", zegt Nikos Pappas, chef sport van de lokale krant Makthes in Thessaloniki.

PAOK overgestapt naar 4-4-2-opstelling

Toch kende PAOK een redelijke voorbereiding. De ploeg speelde onder meer oefenwedstrijden in Nederland tegen AZ (1-0-nederlaag), PEC Zwolle (2-2) en Fortuna Sittard (1-5-zege) en verscheen daarin in een 4-4-2-opstelling in plaats van in de 4-2-3-1 formatie van vorig seizoen onder Lucescu.

"Hoe dat gaat is moeilijk om nu aan te geven", aldus Pappas. "Daarvoor hebben ze te weinig oefenwedstrijden tegen sterke clubs gespeeld. Maar de 4-4-2 is heilig voor Ferreira, het is zijn favoriete systeem. Daar zal hij niet zomaar van afstappen. Maar misschien wordt hij daar wel toe gedwongen door Ajax."

PAOK staat tegen Ajax voor een van de belangrijkste wedstrijden uit de clubhistorie. Nog nooit werd de groepsfase van de Champions League bereikt, mede doordat Ajax in zowel het seizoen 2010/2011 (1-1 en 3-3) als de jaargang 2016/2017 (1-1 en 1-2) te sterk bleek in de voorrondes van het miljoenenbal.

"Die duels zullen niet in de hoofden van de spelers rondspoken", denkt Pappas. "Toen de loting was verricht, waren wel veel fans boos omdat weer Ajax uit de koker kwam. Ze vinden dat er de volgende keer niet meer geloot hoeft te worden, omdat de tegenstander al vaststaat. Ze zagen het als één grote grap. Het is ook de slechtst mogelijke loting."

Voorzitter betrad veld met pistool aan broekriem

PAOK kwam twee jaar geleden nog enorm in opspraak. Voorzitter Ivan Savvidis betrad toen tijdens de topper tegen AEK Athene het veld met een pistool aan zijn broekriem. PAOK werd daarop gestraft met een reglementaire nederlaag en drie punten aftrek, waardoor de titelkansen opeens zo goed als verkeken waren.

"Dat was natuurlijk een domper, maar nu is het weer rustig", stelt Pappas. "Toen al was het een kwestie van tijd tot ze kampioen zouden worden. Ze hebben vorig jaar zomer goede zaken gedaan op de transfermarkt en waren afgelopen seizoen veruit de beste. Dat was het gevolg van het feit dat het team grotendeels al drie jaar bij elkaar is."

PAOK wil die lijn maar al te graag doortrekken tegen Ajax, dat vorig seizoen dé revelatie in de Champions League was. De Amsterdammers reikten dankzij zeges op onder meer Real Madrid (achtste finales) en Juventus (kwartfinales) knap tot de halve finales, maar moeten nu dus weer vanaf nul beginnen.

"Het is voor Ajax zaak om om te gaan met de omstandigheden in het stadion", weet Pappas. "De PAOK-fans staan bekend als de passievolste supporters van het land. PAOK zal in de openingsfase stormen, maar ze zullen ook blij zijn als ze niet verliezen. Dat zou een goed resultaat zijn. Ze weten dat het moeilijk gaat worden tegen een Ajax met zoveel kwaliteit."

De heenwedstrijd tussen PAOK en Ajax vangt dinsdag om 19.00 uur aan in het Toumba-stadion. De return wordt volgende dinsdag om 20.30 uur afgewerkt in de Johan Cruijff ArenA. De winnaar van het tweeluik neemt het in de vierde en laatste voorronde op tegen APOEL Nicosia of FK Qarabag.

