Ajax treft APOEL Nicosia of FK Qarabag in de play-offs van de Champions League, mits de Amsterdammers in de derde voorronde afrekenen met PAOK. Dat heeft de loting in het Zwitserse Nyon maandag bepaald.

Als Ajax wordt uitgeschakeld door PAOK gaat de regerend landskampioen verder in de play-offs van de Europa League.

Er werd maandag ook geloot voor de play-offs van de Europa League en dus weet Ajax ook welke club het treft als PAOK te sterk blijkt. De ploeg van Ten Hag speelt dan op 22 en 29 augustus tegen de winnaar van het tweeluik tussen Slovan Bratislava en FC Dundalk.

Ajax speelt dinsdag om 19.00 uur uit tegen PAOK en de return is een week later om 20.30 uur in de Johan Cruijff ArenA.

De heenwedstrijden play-offs in de Champions League worden gespeeld op 20 en 21 augustus en de returns zijn op 27 en 28 augustus. Vorig jaar slaagde Ajax erin de voorrondes te overleven en stootte de club door tot de halve finales van het miljoenenbal.

In 2014 won Ajax met 4-0 van APOEL door goals van Schöne (twee keer), Klaassen en Milik. (Foto: Pro Shots)

Ajax speelde al eens tegen APOEL

Met APOEL en Qarabag lootte Ajax maandag de kampioen van respectievelijk Cyprus en Azerbeidzjan. Vijf jaar geleden was APOEL nog tegenstander van Ajax in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van toenmalig trainer Frank de Boer won thuis met 4-0 en op Cyprus werd met 1-1 gelijkgespeeld.

De laatste keer dat APOEL in het hoofdtoernooi van de Champions League stond was in het seizoen 2017/2018. Toen werden de Cyprioten laatste in een groep met Real Madrid, Tottenham Hotspur en Borussia Dortmund.

Vorig seizoen strandde APOEL, dat met doelman Boy Waterman een Nederlander in de selectie heeft, in de eerste voorronde van de Champions League tegen Sūduva Marijampolė uit Litouwen.

Qarabag speelt zijn thuiswedstrijden in het Olympisch Stadion van Bakoe. (Foto: Pro Shots)

Qarabag haalde één keer het hoofdtoernooi

Qarabag was nog nooit tegenstander van Ajax, maar de club speelde in 2009 en 2014 wel tegen FC Twente in de voorronde van de Europa League. De eerste keer ging Twente door en in 2014 was Qarabag de sterkste.

Slechts één keer, in het seizoen 2017/2018, haalde Qarabag het hoofdtoernooi van de Champions League. In een groep met AS Roma, Atlético Madrid en Chelsea werd de club laatste met slechts twee punten. Vorig seizoen eindigde het Champions League-avontuur van Qarabag in de derde voorronde tegen BATE Borisov.

De eerste wedstrijd van het tweeluik tussen APOEL en Qarabag is dinsdag om 19.00 uur in Nicosia. Bij de return in Bakoe een week later is de aftrap om 18.30 uur.